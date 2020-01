Reagerer på at de måtte møte på skolen til tross for trusler om skyting: – Skummelt og ekkelt

Torsdag fikk bodørussen en ubehagelig melding.

På et bilde som skulle markere starten med russestyrets arbeid frem mot russetiden dukket raskt denne kommentaren opp:

Denne kommentaren ble torsdag postet på bodørussens Instagram-konto. Illustrasjon: Skjermdump

«skoleskytingen er rett rundt hjørne. hva dere må gjøre for å ikke bli skadet er spørsmålet her»

Slik beskriver elevene Mathilde Sol Sandmo Sakrihei og Ingrid Slåttholm Lekanger trusselen.

– Skummelt, ubehagelig ekkelt.

Det er heller ikke første gang det har kommet trusler om skoleskyting ved skolen som er blant de største i landet. I 2017 la en elev ut et bilde hvor han viser frem en våpenetterligning.

– Vil ikke gi dem makt

– Det første jeg tenkte var at det var en spøk. Mange tuller, det var en Instagram konto med noe klær på. Men når folk ble redde, ble det tatt mer alvorlig, sier Lekanger som er russepresident for russen ved Bodø videregående skole.

Medelev Mathilde mener det er viktig å ikke gi makt til de som ønsker å skape redsel.

Flere elever har vært bekymret for trusselen som dukket opp i sosiale medier torsdag. Skolen holdte likevel dørene åpne på oppfordring fra politiet. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Forhåpentligvis er det bare noen som sitter hjemme og har det morsomt med å skremme flere hundre elever. Jeg vil ikke gi dem makt til å skremme oss, sier hun til NRK.

Politiet: – Et tydelig ønske om å skape frykt

Politiet sier de har observert en økende forekomst av trusler og falske nødmeldinger.

– Kripos er koblet inn. De ser en sammenheng mellom trusler rettet mot flere utdanningsinstitusjoner i Norge. Det er tydelig for politiet at noen har intensjoner om å skape frykt, ikke varsle om angrep, sier stabssjef Bent Are Eilertsen i Nordland politidistrikt.

Bent Are Eilertsen sier de har sett en økning i antallet trusler og falske nødmeldinger på internett. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

Ser flere trusler i sammenheng

Politiet ser de nylige truslene mot skoler i Nordland i sammenheng med andre lignende hendelser i landet. Dagbladet skriver at det i fjor var minst 23 lignende tilfeller.

Bodørussen har reagert på at skolen ble oppfordret til å holde åpent. Politiet presiserer at de jobber med truslene og gjør mye for å ivareta folks sikkerhet, selv om ikke alt er synlig.

– Når noen går inn for å skape frykt og generere oppmerksomhet er det alltid en avveiing. Om det er mye eller lite oppmerksomhet som vil skape trygghet for folk. I dette tilfellet har politiet ikke vurdert det som nødvendig å gjøre spesielle tiltak mot skolene, sier Eilertsen.

Rektor støtter seg til politiets vurderinger

Avisa Nordland melder at to tredjeklassinger har samlet nesten 150 underskrifter hvor elevene har reagert på at skolen ikke ble stengt.

Rektor Nina Røvik sier til avisa at hun støtter seg til politiets vurderinger og at media kunne forholdt seg mer avslappet til truslene.

– Utfordringen er vel at ting blir hauset opp unødvendig. Overskriftene i media hjelper ikke til, spesielt når det er snakk om ungdommer som konstant er på nett, sier hun til avisen.

Denne tekstmeldingen sendte rektor til elevene torsdag kveld. Det har ikke lyktes NRK å komme i kontakt med rektor Nina Røvik.