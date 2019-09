Vet ikke når folk kan flytte hjem igjen

På et møte klokken 12.00 tirsdag samlet fagfolk, politi, NVE og kommunen seg for å finne ut hva de gjør videre, etter raset i Nittedal tirsdag morgen.

Raset gikk nederst i Heggeveien, i krysset med Birkelundsveien. Det var rundt 40 meter brett og har rast rundt seks meter ned fra veien og mot Nitelva.

Geologer fra Norges geologiske institutt har i går og i dag tatt prøver og undersøkt rasområdet.

– Det er fortsatt mye som er uavklart. Geologene fortsetter med sine undersøkelser, for å kunne gi sine prognoser og en situasjonsbeskrivelse av området, sier ordfører Hilde Thorkildsen til NRK.

Har funnet kvikkleire

Ifølge ordføreren har det vært mindre bevegelser i massene i løpet av natten, men det har ikke vært noen nye ras slik flere aviser meldte.

Kommunen har lenge vært klar over at det finnes kvikkleire i området der raset gikk, og i går fant de kvikkleire i selve raset.

I Nittedal og på Romerike generelt er det forekomst av kvikkleire. Kvikkleire er veldig ustabil og kan føre til store skred.

– Men vi vet ingen ting om årsaken til at dette har skjedd akkurat nå, sier hun.

– Kan det gå nye ras i nærheten?

– Det er ingen grunn til å tro at det skal komme ras andre steder. Men naturen er lunefull, og vi har klimaendringer, så det er vanskelig å spå.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Flere boliger og bedrifter er evakuert fra området.

Vet ikke når folk får flytte hjem

Rundt 40 personer er evakuert fra hjemmene sine, og innlosjert på hotell. Både kommunen og politi sa mandag at evakueringen kan bli langvarig.

Ordføreren kan tirsdag ikke gi noen bedre svar.

– Jeg vet ikke. Vi gjør vårt beste for at folk skal få komme hjem, men det vil nok ta noen dager.

I kveld skal kommunen møte de evakuerte på Olavsgård, klokken 18.00.

VANN TIL KAFFEN: Erik Andersen fra Mo var i dag og plukket med seg ti liter vann. Han er strålende fornøyd med tilbudet fra kommunen. – For i butikken er det nemlig tomt for vann, sier han. Foto: Birgitte Wold / NRK

Deler ut vann

Kommunen sendte tidlig ut et kokevarsel for hele Nittedal kommune etter at raset gikk. Det skyldes annet at en av hovedvannledningen ble ødelagt, og at de frykter vannet er forurenset.

Kokevarselet gjelder fortsatt, noe som betyr at man må fosskoke vannet før det drikkes.

Kommunen har også satt ut femlitersdunker med rent vann flere steder i Nittedal. Oversikten finnes på Nittedal kommunes hjemmeside.

I tillegg har Li skole, som ligger kun 400 meter fra rasstedet, fått en egen vanntank. Det er også kjørt ut nødvann til sykehjemmene, og hjemmetjenesten kjørte mandag ut vann til syke og eldre.