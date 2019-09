Måtte pakke sammen på bare noen timer

– Jeg blir stressa, for vi har ikke fått beskjed om hva vi gjør med dyr eller noen ting. Jeg har to katter og et akvarium. Det er litt sånn «jøss» hva skal vi gjøre nå?, sier Nina Five Pedersen.

Hun har akkurat fått vite at hun må evakuere fra huset sitt om kort tid. Hun bor i Nittedal, kun ti meter unna området der det mandag morgen gikk et ras.

Beskjeden fra kommunen er at alle de evakuerte skal være ute av husene sine innen klokken 17.00.

– Da må fryseren være tømt og huset låst. Da kommer vi ikke inn igjen, sier en stresset Pedersen til NRK.

EVAKUERT: Nina Five Pedersen måtte evakuere hjemme sitt i ettermiddag. Foto: Privat

Håper det ikke blir langvarig

Også mellom 25 og 30 andre boligeiere må pakke sakene sine i full fart fordi geologer og politiet frykter flere ras.

Både en hovedvannledning og en høyspentledning ble ødelagt i raset, og mange i kommunen har verken vann eller strøm. Det har heller ikke Pedersen, som nå pakker bagen for de neste dagene.

– Jeg vet ikke hvordan jeg skal få tømt fryser og sånn. Jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre av det, når det ikke er noe strøm hos naboer heller, sier Pedersen.

Hun håper evakueringen ikke blir langvarig, men både politi og kommunen har sagt det trolig blir en stund til de kan flytte hjem igjen.

Kommunen oppretter evakuerings- og pårørendesenter i Rotnes kirke vis-à-vis Nittedal rådhus.

Takknemlig for at ingen ble skadet

Da Bård Madsøe skulle på jobb mandag morgen ble han møtt av sperringene som var satt opp rundt rasstedet. Han har i flere år jobbet i Nittedal, i firmaet Norgesmarkiser.

– Jeg kunne se et ganske stort krater i Birkelundveien, og skjønte at dette var meget alvorlig, sier Madsøe.

TAKKNEMLIG: Bård Madsø er glad for at raset ikke skadet noen. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

De ansatte i Norgesmarkiser er ikke de eneste som ikke kom seg på jobb på mandag. Flere firmaer i området er nå evakuert.

Det kan by på store økonomiske konsekvenser dersom det blir langvarig, ifølge Madsøe.

– Det blir en utfordring hvis ikke kommer tilbake til bedriftene innen en uke eller to.

Han er takknemlig for at ingen personer eller bygninger ble skadet i raset.

Rasutsatt område

Ifølge kommunen er det antakelig et leirras som har utløst raset.

– Vi har ikke fått noen indikasjon på at det er brudd på vannledningen som har gjort at raset har kommet, sier Roar Vika i Nittedal kommune.

Nittedal kommune gjennomførte en omfattende undersøkelse av grunnforholdene i rasområdet i 2009. Den viser at det er ustabil grunn her.

I Nittedal og på Romerike generelt er det forekomst av kvikkleire. Kvikkleire er veldig ustabil og kan føre til store skred.

– Vi vet raset har skjedd i nærheten av en kartlagt kvikkleiresone, sier fungerende regiondirektør i NVE, Paul Christen Røhr.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil bistå Nittedal kommune dersom det er behov for det, opplyser de til NRK.