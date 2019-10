Væpnet mann stjal ambulanse i Oslo – flere påkjørt

Ambulansen befant seg i Åsengata på Torshov da en person tok kontroll over den.

NRK har snakket med flere personer som ble påkjørt. Bilen har også truffet en barnevogn og ødelagt et skilt.

Ifølge øyenvitner er barna i duobarnevogna sendt til sykehus. Begge skal ha vært ved bevissthet.

Politiet har rykket ut med store styrker. Foto: Anders Fehn / NRK

Politiet har rykket ut med helikopter og store styrker. Et stort område er sperret av. Skadeomfanget er foreløpig uklart.

– Det er en uklar situasjon, der vi har flere åsteder. Vi har pågrepet en mann og søker etter en kvinne, sier operasjonsleder Tor Grøttum til NRK.

Den antatte gjeringsmannen er i begynnelsen av 30-åra.

Politiet jobber med å identifisere kvinnen, som har status som mistenkt i saken. Hun er rundt 1,65 meter høy, har sort jakke, brunt hår og er lys i huden.

Grøttum bekrefter at en barnevogn er påkjørt ved Sandaker senter. En kvinne og et barn er kjørt til sykehus. Et eldre ektepar som kastet seg unna ambulansen, er også sendt til sykehus.

Avfyrte skudd

Etter det NRK kjenner til har politiet avfyrt skudd mot dekkene på ambulansen.

– Politiet avfyrte skudd mot ambulansen, men ingen skal være skadd i den forbindelse, sier Grøttum.

Så den pågrepne er uskadd?

– Vedkommende ble ikke truffet av skuddene.

Øyenvitner forteller til NRK at mannen også skal ha avfyrt et våpen. Politiet bekrefter at de har funnet et skytevåpen, men har ikke opplysninger om at gjerningsmannen har løsnet skudd.

NRK har fått tilsendt en video fra området, der det høres flere skudd:

Like etter kl. 13 skriver politiet på Twitter at de har kontroll på ambulansen.

«Vi har kontroll på en ambulanse som ble stjålet, av en bevæpnet mann. Det ble avfyrt skudd for å stanse gjerningsmannen, han er ikke kritisk skadd,» skriver politiet.

Like før kl. 13.30 opplyser politiet til NRK at en person er pågrepet, og at de leter etter ytterligere en person.

Politihelikoptre flyr nå over St. Hanshaugen og Grünerløkka.

Ambulansen ble stjålet kl. 12.30. Et kvarter senere hadde politiet kontroll på ambulansen og en mistenkt i Krebs gate.

Ambulansen krasjet i en bygning i Krebs gate et par kvartaler unna. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Hadde med seg blå Ikea-pose

Mannen skal ha kommet til stedet i en annen bil som krasjet nedenfor Sinsenkrysset.

– Det startet med at en ambulanse ble tilkalt til en trafikkulykke. Det var en bil som lå på taket. Kort tid etter ble ambulansen ranet fra dette stedet, sier Grøttum.

Kvinnen politiet leter etter forsvant fra stedet der bilen havnet på taket.

– Det var to personer involvert i den første ulykken. Utover det vet vi ikke. Men vi leter etter henne på grunn av relasjonen til den pågrepne, sier Grøttum.

Politiet sier de jobber ut fra at det var mannen i bilen som tok ambulansen.

De vet ikke noe om motiv for gjerningen.

Denne bilen lå på taket på en gangvei nedenfor Sinsenkrysset. Foto: Tipser

Christopher Dambakk satt på jobb da han så en bil utenfor som lå på taket.

– En mann krøp ut av bilen, tok med seg en blå Ikea-pose og stakk av. Etter det strømmet det til med biler, politi og ambulanser, sier Dambakk til NRK.

Mannen skal så ha gått bort til ambulansen og satt seg inn.

Politiet bekrefter dette hendelsesforløpet overfor NRK.

– Det så ut som om han hadde kjørt gjennom rundkjøringen nedenfor Sinsen-krysset i ganske stor fart, kommet seg over hekken, snurret og havnet på taket på gangstien nedenfor, sier han.

Politiaksjon på Torshov. Foto: Anders Fehn / NRK

Lilleborg skole og Sagene barnehage bekrefter overfor NTB at de holder barn og elever innendørs på grunn av politiaksjonen.

– PST er orientert om hendelsen og bistår Oslo politidistrikt. I tillegg gjør vi fortløpende vurderinger for å kartlegge hvorvidt denne hendelsen påvirker trusselbildet, sier Anett Aamot, seniorrådgiver i PST til NRK.

Ambulansedør og tydelige skrensespor i Hegermannsgate. Foto: Anders Fehn / NRK

Foto: Fabian Skalleberg Nilsen / NRK