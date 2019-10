Såg gjerningsmannen forlate velta bil

Kort tid før ein ambulanse blei stolen i Oslo, var gjerningsmannen truleg innblanda i ei bilulukke i det same området. Ein bil krasja og hamna på taket i ein park ved ei rundkøyring like nedanfor Sinsenkrysset.

Christopher Dambakk sat på jobb då han såg bilen som låg på taket utanfor.

– Ein mann kraup ut av bilen, tok med seg ein blå Ikea-pose og stakk av. Etter det strøyma det til med bilar, politi og ambulansar, seier han til NRK.

Han seier det vanlegvis er mange som går på gangvegen der bilen hamna.

– Det såg ut som om han hadde køyrt gjennom rundkøyringa nedanfor Sinsen-krysset i ganske stor fart, kome seg over hekken, snurra og hamna på taket på gangstien nedanfor, seier Dambakk.

Stal ambulanse

Politiet trur mannen som forlét bilen som låg på taket, seinare stal ein ambulanse som var tilkalla til staden. Mannen skal ha hatt eit våpen som han sikta på folk med.

– Det starta med at ein ambulanse blei tilkalla til ei trafikkulukke. Det var ein bil som låg på taket. Kort tid etter blei ambulansen rana frå denne staden, seier operasjonsleiar Tor Grøttum til NRK.

Mannen som kraup ut av bilen som hadde velta, forlét åstaden med ein Ikea-pose. Foto: NRK / NRK

Fleire personar blei treft av ambulansen. Bilen skal også ha køyrt på ei barnevogn og øydelagt eit skilt på vegen.

Ifølgje augevitne skal politiet ha skote mot bilen.

Ein mann i 30-åra er arrestert etter hendinga. Samtidig leitar politiet framleis etter ei namngjeven kvinne.

Politiet seier dei ikkje har grunn til å tru at hendinga er terrorrelatert.

Mange blei redde

Jakta på ambulansen gjorde at folk som var ute i gatene sprang for å kome seg unna. Solveig Lind var inne på eit bakeri då ho høyrde at det blei fyrt av skot ute på gata.

– Eg var i ferd med å skulle betale då det kom tre menn springande inn gjennom lokalet, før dei forsvann ut bakvegen. Eg høyrde det blei skote eit par gongar ute på gata, og at det var ganske nær, seier Lind til NRK.

Augevitnet Solveig Lind seier det var mange som var redde.

Ho søkte også tilflukt bak i butikken, og fekk ikkje med seg alt som hende ute på gata. Men ho er forferda over det som har skjedd.

– Det er forferdeleg at slikt skjer midt i Oslo, seier ho.

Ferda med ambulansen stoppa i husveggen på ein av bygardane på Torshov i Oslo. Ein av dei som bur der er Camilla Skorge. Ho underviste då ho fekk høyre kva som hende utanfor bustaden hennar.

– Det har vore ein stressande dag. Eg stod i klasserommet og underviste, då ein av elevane mine sa noko om terror. Og så såg eg bilde frå gata utan for der eg bur, og då blei eg veldig redd, seier ho til NRK.