Tror gjerningspersonen trenger hjelp

– Jeg brukte å slippe Trixie ut hver morgenen. Hun var ute noen timer, så ropte jeg henne inn igjen. Da kom hu løpende, forteller Torill Aasheim Almerud.

Men da Almerud en morgen i august slapp katten ut som vanlig kom hun aldri inn igjen.

– Da skjønte jeg at noe var galt.

Mannen til Almerud gikk ut for å lete etter katten ved familiens hjem på Skjetten i Skedsmo.

– Da mannen min kom tilbake sa han at Trixie var død, og at jeg ikke burde se henne, for katten hadde ikke hode. Jeg trodde ikke det var sant.

Noen hadde skåret hodet av katten deres.

Katteeier Torill Aasheim Almerud er i dyp sorg etter at hun fant katten Trixie drept. Foto: Thomas Martinsen

Flere katteeiere på Romerike har funnet katten sin drept eller mishandlet den siste tiden.

– Personen som har gjort dette må være forferdelig syk, ingen kan gjøre noe slikt hvis de ikke er syk, sier Almerud.

Nå jakter politiets dyrekrimgruppe på en eller flere gjerningspersoner som har mishandlet kattene. Flere katter skal være savnet i området ifølge VG. Politiet mener det er lurt av dyreeiere i området å holde kattene inne, ifølge Romerikes Blad.

Tror gjerningspersonen selv kan ha opplevd vold

Margunn Bjørnholt er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Hun tror gjerningspersonen selv kan ha blitt utsatt for mishandling.

Margunn Bjørnholt, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress mener mishandling av dyr kan være en måte å vise at man trenger hjelp. Foto: Thomas Martinsen

– Det er naturlig å tenke at en person som er i stand til å gjøre dette kan ha opplevd vold og omsorgssvikt. Det å skade dyr kan være en måte å vise at man selv trenger hjelp.

Bjørnholt mener det er svært viktig å få tak i gjerningsmannen.

– For å forstå hva som ligger bak mishandlingen må vi snakke med den som har gjort dette. Gjerningspersonen trenger sannsynligvis hjelp, samtidig som det er viktig for å få stoppet dette.

Veterinær slår alarm

Etter at Trixie ble funnet drept 25. august i år, ble katten levert til Romsås dyreklinikk.

Veterinær Monika Hansen mener det ikke er tvil om at katten ble halshugget. Foto: Thomas Martinsen

– Jeg så nærmere på sårkanten, og hodet har sannsynligvis blitt fjernet med tre, fire snitt i halsen, sier Monika Hansen, veterinær ved Romsås dyreklinikk.

Hun forteller at det ikke var blod på stedet der katten ble funnet. Det var heller ikke tegn på at dyr hadde gnagd på såret.

– Man skal være ganske sikker før man sier at en sak handler om mishandling. Men i dette tilfellet må vi slå alarm.

Håper noen vil melde seg for politiet

For Torill Aasheim Almerud er det ufattelig at katten hennes ble drept på en slik måte.

– Jeg skjønner ikke at det er mulig at et menneske kan gjøre noe sånt. Jeg håper at de som vet noe melder seg til politiet, selv om de kanskje er redde. Vi må få tak i personen som har gjort dette.