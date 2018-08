Tiltalte forklarte at stemmer i hodet ba han drepe

Den tiltalte mannen, en 28-åring fra Litauen, erkjenner drapet som ble begått 13. september i fjor.

Allerede da han tok båten fra Aker brygge i Oslo til Nakkholmen var det andre passasjerer som reagerte på mannens oppførsel. Etter å blant annet ha forsøkt å bryte seg inn i en tom hytte på øya, ble mannen konfrontert av flere hytteeiere. Da gikk 28-åringen ned til venteskuret på fergekaia, hvor han gikk til angrep på Thoralf Eriksen.

I sal 207 i Oslo tingrett forklarte 28-åringen seg via tolk. Han erkjente ikke straffskyld, etter at aktor hadde lest opp tiltalen.

Ba om unnskyldning

Mannen, som var ikledd en skjorte og en grønn kardigan, fikk lov av retten til å forklare seg fra tiltalebenken, i stedet for fra vitneboksen. Han startet forklaringen sin med å lese opp fra et ark som lå foran ham på bordet.

«Jeg beklager så sterkt for det jeg har gjort og jeg er flau over det», startet han, før han forklarte hvordan stemmer i hodet hans hadde gitt ham ulike oppgaver han måtte gjennomføre.

28-åringen forklarte at han ble redd da Eriksen fulgte etter ham, fordi han trodde Eriksen var djevelen.

Han leste videre fra arket, og sa blant annet at han ikke kontrollerte seg selv og at han var under en form for makt.

«Jeg har aldri gjort noe lignende i livet mitt, så det er forferdelig for meg å tenke på det jeg har gjort. Jeg kondolerer overfor de pårørende og ber om unnskyldning. Og jeg ber for herr Eriksen og takk for meg.»

Eriksens pårørende ønsket ikke å prate med NRK i retten mandag.

Sluttet med medisiner

Statsadvokat Alvar Randa fører saken for påtalemyndigheten. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

I sitt innledningsforedrag, før den tiltaltes forklaring, sa aktor Alvar Randa at den litauiske mannen har en psykisk lidelse som han i lengre tid har brukt medisiner mot. I tiden før drapet skal han ha droppet å ta medisinene sine.

Foran flere vitner skal den tiltalte først ha slått Eriksen i bakken, før han ble sparket flere ganger liggende nede. Etter dette skal 28-åringen ha slått Eriksen med en spade og en stålbøtte.

Politiet rykket ut til øya og pågrep gjerningsmannen om lag 20 minutter etter de første meldingene til nødsentralen. Det ble forsøkt å gi livreddende førstehjelp til Eriksen, men han ble etter kort tid erklært død.

Drapet preget øyboerne: – Her kommer ingen hyttedører til å være ulåst lenger

28-åringen gikk til angrep på mannen i 50-årene ved venteskuret på fergekaia like etter klokken 21. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Uforsvarlig oppfølging fra helsevesenet

Advokat Frode Sulland forsvarer den 28 år gamle mannen fra Litauen, som har erkjent drapet. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Både aktor og forvarer Frode Sulland er enige om at det ikke er noen uenigheter rundt det som faktisk skjedde på Nakkholmen i september i fjor.

I sitt innledningsforedrag sa Sulland at dette er et drap som kunne og burde ha vært unngått.

– Man vil underveis få beskrevet både ulike deler av helsevesenet og ikke minst politiet selv, som sviktet sitt samfunnsoppdrag, sa han videre.

Bare tre dager før drapet ble mannen tatt med til Asker og Bærum legevakt av venner som mente han burde bli tvangsinnlagt fordi han var så utagerende, skriver Dagbladet. Der ble han sendt videre til Asker distriktspsykiatriske senter, hvor legene dagen etter vurderte ham som for frisk til tvangsinnleggelse.

Etter drapet åpnet Fylkesmannen i Oslo og Akershus tilsyn mot legevakten og Asker DPS. Konklusjonen i tilsynsrapporten var knusende:

Behandlingen pasienten fikk innebærer mange og alvorlige brudd på god klinisk praksis. Fylkesmannens tilsynsrapport

Fylkesmannen peker særlig på at voldsrisikoen ved den tiltalte aldri ble vurdert av hverken legevakten eller Asker DPS, selv om det var kjent at mannen kunne være utagerende og voldelig.

I sitt tilsvar til Helsetilsynet, skriver Legevakten i Asker og Bærum at «pasienten ble ikke oppfattet som alvorlig psykotisk og uten fare for eget eller andres liv» da han ble tatt med til legevakten første gang, skriver Dagbladet.

Asker DPS har også i en e-post til avisen innrømmet at behandlingen og oppfølgingen i denne saken ikke har vært god nok fra deres side.

Også dagen den tiltalte dro til Nakkholmen, var han i kontakt med politiet, etter en bekymringsmelding.

I retten kom det frem at den tiltalte tidligere på dagen hadde spist lunsj min sin daværende kjæreste. Hun reagerte på kjærestens oppførsel og ringte politiet, som var i kontakt med mannen, men lot han gå videre.

Kan idømmes tvungent psykisk helsevern

De rettsoppnevnte sakkyndige har vurdert den tiltalte mannen som psykotisk i gjerningsøyeblikket. Påtalemyndigheten tar forbehold om at de vil kreve 28-åringen overført til tvungent psykisk helsevern.

Tiltalte har siden han ble pågrepet fått behandling på Blakstad sykehus i Asker.