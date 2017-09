Tenåring pågrepet og siktet for drapsforsøk

Det var en person til i leiligheten da mannen ble stukket med kniv, og det var han som meldte fra til politiet.

Rundt klokken halv to ble den siktede tenåringen pågrepet etter at politiet fikk navnet på den unge mannen. Tenåringen er kjent for politiet fra før.

Kjetil Moen, fungerende leder for seksjon for etterforskning av alvorlige voldssaker i Oslo politidistrikt. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Ifølge politioverbetjent Kjetil Moen i Oslo politidistrikt er den siktede mannen og fornærmede bekjente, men Moen vil ikke si noe mer om forholdet dem imellom. Foranledningen for knivstikkingen er foreløpig ukjent.

– Det er veldig tidlig i etterforskningen, så det har vi ikke noe svar på ennå. Vi skal avhøre den siktede og vitner, gjennomføre kriminaltekniske undersøkelser og gå gjennom videomateriale som kan si noe om hva som har skjedd, sier Moen.

Fornærmede ble kjørt til Ullevål sykehus med alvorlige skader etter at politiet fant ham alene i leiligheten like etter klokken fem torsdag morgen. Han er nå utenfor livsfare og i stabil tilstand.

Politiet ønsker ikke å uttale seg om det er gjort noe beslag av et våpen i saken.

Politiet rykket ut til leiligheten like etter klokken fem torsdag morgen og fant en alvorlig skadet mann i 30-årene. Foto: Knut Erik Solhaug / NRK