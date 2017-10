Støre på Stortinget: – Regionreformen er et makkverk

Buskerud, Akershus og Østfold skal slås sammen til én region, «mastodontregionen» Viken. På Stortinget i dag utfordret Jonas Gahr Støre (Ap) de borgerlige partiene på om det ikke er på tide å revurdere reformen.

Etter at Kristelig Folkeparti valgte å avstå fra en samarbeidsavtale med Høyre og Fremskrittspartiet har det vært spekulert i om de kunne skifte mening om den omstridte reformen.

– Jeg mener den er et makkverk, for det skaper et veldig ubalansert Norge, og det er jo også en regionreform som nesten ikke har innhold til hva disse nye regionene skal gjøre, sa Støre.

Spørsmålet er om det nyvalgte Stortinget kan se annerledes på tvangssammenslåingen som det forrige Stortinget gjennomførte.

– En grense for endringer

Regjeringen trenger støtte fra Venstre og Kristelig Folkeparti i saken. Det som gir venstresida håp er uttalelser som disse fra KrF-lederen:

– Jeg har vært ærlig på at den regionreformen vi kom fram til kan bli enda bedre, ikke minst ved å få flere oppgaver fra statlig hold til de ulike regionene. Jeg synes ikke en region fra Hallingskarvet til Halden er optimal, sa Knut Arild Hareide.

Han er ikke helt fornøyd med det nye norgeskartet han har vært med på å lage, men sier det er grenser for hvor mye han vil endre på det.

– Jeg synes «makkverk» er et for sterkt ord og tenker at vi må få beholde en regionreform. Det kommer til å være KrFs tenkning, og vi ønsker å samarbeide med de partiene som ønsker å ha en regionreform, sa Hareide.

Hva med Høyre?

EN AVTALE ER EN AVTALE: Trond Helleland (H) vil ikke være med på en diskusjon om Region Viken. Foto: Stortinget

– Vil Høyre være med og se på dette på nytt, spurte Støre også.

– Når vi har inngått en skriftlig avtale med tre andre partier om en regioninndeling i Norge, så regner jeg med at den avtalen står, svarte Høyres parlamentariske leder Trond Helleland kontant.

Støre ga seg ikke og viste til motstanden i de tre fylkene. Han pekte på at Knut Arild Hareide og KrF også har sagt at denne reformen er langt fra perfekt.

– Det kan ikke være slik at vi ordner Norge rundt hovedstaden, fortsatte Støre.

NY REGION: Region Viken skal erstatte Buskerud, Akershus og Østfold. Oslo (markert i mørk rød) skal ikke være med i regionen.

Helleland hadde ingen problemer med å forsvare Viken og mente at Støre og Ap i mangel av alternative konstruksjoner vil tilbake til det gamle og dagens fylkesinndeling.

– Hvis vi skal ha en effektivisering i offentlig sektor er jeg ikke redd for at søkere til Ål videregående skole blir sendt til Halden, for vi har fritt skolevalg, sa Helleland.