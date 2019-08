Slår ring om moskeen

– Dette er et angrep på alle de grunnleggende norske verdiene, sier Zeeshan Shah som møtte opp på Grønland søndag morgen.

VISER SIN STØTTE: Zeeshan Shah ble sjokkert da han fikk høre om skytingen i Bærum. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Under emneknaggen #tryggibønn har folk slått ring om moskeen Islamic Cultural Centre for å vise sin støtte, og for å markere starten av den muslimske høytiden eid.

I går ettermiddag gikk en væpnet mann til angrep på Al-Noor Islamic senter i Bærum.

Lørdag kveld ble det også kjent at en ung kvinne var funnet død i en bolig i Bærum. Kvinnen har ifølge politiet en familierelasjon til mannen.

Mannen er nå siktet for både drap og drapsforsøk, men ønsker ikke å la seg avhøre av politiet.

– Dette finner vi oss ikke i

Etter å ha hørt om saken lørdag kveld opprettet Jo Egil Tobiassen og Helge Renå et Facebook-arrangement der de oppfordret folk til å komme sammen utenfor ICC-moskeen på Grønland under morgenbønnen.

#THEYAREUS: Helge Renå og Jo Egil Tobiassen viser sin støtte på Grønland. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Skjermdumper NRK har tilgang til, viser at en mann med samme navn som den siktede la ut et innlegg i ett nettforum noen timer før skyteepisoden i moskeen i Bærum. Der refererer han til angrepet mot to moskeer i Christchurch på New Zealand i mars i år.

– Jeg er ikke overraska, for disse tankene finnes i landet vårt også. Det er viktig at vi viser at alle oss andre som ikke har slike tanker ikke finner oss i dette, sier Tobiassen.

Økt beredskapen

Etter gårsdagens hendelse har Politidirektoratet iverksatt forebyggende tiltak.



Søndag vil derfor all politi i Oslo politidistrikt være bevæpnet, og har økt sikkerheten i forbindelse med eid-feiringen.

– Selv om det ikke foreligger en konkret trussel, er dette noe vi tar på alvor gjennom å sørge for å ha god beredskap tilgjengelig denne dagen, sier beredskapsdirektør Knut Smedsrud i en pressemelding.