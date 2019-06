Russisk mann siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Oslo

– Dette er en veldig alvorlig voldshendelse, sier leder for seksjon for alvorlige voldshendelser Anne Allræk Solem.

Politiet rykket tirsdag morgen ut med store styrker og avfyrte varselskudd og elektrosjokkvåpen etter en knivstikking på Grünerløkka i Oslo.

En mann ble etter kort tid pågrepet.

Siktet for drapsforsøk

Mannen er nå siktet for drapsforsøk. Han er russisk statsborger og godt kjent av politiet fra før. Han har bodd i Norge i flere år.

Så langt har ikke politiet avhørt siktede. Han er nå til helsemessig vurdering. Politiet undersøker om det har vært rus inni bildet.

Den filippinske mannen i 30-årene, som ble angrepet, skal være alvorlig skadet. Ifølge politiet var han et tilfedlig offer.

PST orientert

I en video tatt av vitner på stedet, hører man at mannen som er pågrepet, roper på arabisk: «Allahu Akbar» og «Jeg søker beskyttelse hos Gud fra Satan. Gud er stor. Jeg søker beskyttelse hos Gud fra Satan».

PST er rutinemessig orientert om saken. Etter det NRK forstår er det foreløpig ingenting som tyder på at handlingen var politisk motivert.

– Vi forstår at det kan skape en utrygghetsfølelse, men politiet tror ikke det er en terrorrelatert hendelse, sier Solem i Oslo-politiet.

Omtrent samtidig som knivstikkingen fikk politiet melding om en brann i Thorvald Meyers gate. Denne settes i sammenheng med knivstikkingen.

– Mannen som er pågrepet, skal i en kort periode ha bodd i leiligheten der det brant, sier Solem.

– Flere ble truet

Malin Mobæk jobber på kafé i nærheten av der knivstikkingen skjedde og ble vitne til hendelsen.

– To kunder kom løpende inn og sa at det var en mann med kniv utenfor. De sa at vi måtte låse dørene. Vi så en mann løpe rundt i området. Det var flere som ble truet av han, forteller Mobæk.

Det er funnet en kniv på stedet der pågripelsen skjedde. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Det skal ha vært flere vitner til det som skjedde.

En av dem sier til NRK at det var hans kollega som ble stukket ned med kniv.

– Jeg så at kollegaen min lå nede på bakken og så kom politiet med skjold, våpen og full utrykning, sier mannen, som ønsker å være anonym.

Ber vitner melde seg

Meldingene til politiet gikk ut på at en mann oppførte seg truende og virket ustabil. Ifølge politiet sto mannen barbeint med en kniv i hånda.

Politiet tror at flere personer kan ha blitt truet med kniv av gjerningspersonen, og ber derfor vitner om å melde seg.

Politiet har sperret av Ankerbrua i Oslo sentrum. Foto: Christine Svendsen / NRK

Brukte elektrosjokkvåpen

Et vitne filmet pågripelsen som skjedde på Ankerbrua. I videoen, som NRK har fått, ser vi at en mann løper bortover veien mens han vifter med noe som ser ut som en kniv. Flere politifolk nærmer seg mannen.

Deretter ser det ut som om en politibetjent avfyrer et elektrosjokkvåpen, før mannen faller over ende.

– Akkurat hvorfor mannskapene ute vurderte at dette var nødvendig må vi komme tilbake til. Men generelt betyr det at gjerningsmannen ikke har fulgt politiets pålegg, og også at det kanskje har vært frykt for at han ville skade flere, sier operasjonsleder Jøkling til NRK.

Videoen viser også at flere personer sitter rundt et menneske som ligger på bakken på den andre siden av veien.

Politi på Ankerbrua, som går over Akerselva nederst på Grünerløkka i Oslo. Foto: Rushda Syed / NRK