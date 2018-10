– Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle oppleve et sånt hyggelig liv. Det er ikke en enkel hverdag, men generelt sett er det masse gøy. Jeg gleder meg over å se utviklingen hennes.

Ordene tilhører Tristan Champion (33), som vi møter hjemme i leiligheten i Oslo. Han sitter og leker med ti måneder gamle Nora ved stuebordet. En liten grønn fotball med lilla mønster trilles over bordet av den lille jenta. Hun dytter på ballen for at den skal trille litt lengre.

– Très bien! sier Tristan.

Han og kona har delt foreldrepermisjonen mellom seg. Dermed har Tristan fått 5 måneder pappaperm i Norge.

Kontrasten er stor til da parets første barn ble født i Frankrike. Der fikk han kun ti dager i pappaperm.

– Norge har kommet mye lengre i likestilling enn Frankrike, mener tobarnsfaren.

Sentral i debatten

I hjemlandet raser debatten om fedrepermisjon, og 33-åringen har blitt et kjent fjes i det offentlige ordskiftet. Tre franske TV-team har tatt turen til Oslo for å intervjue han. I tillegg er et videointervju med den franske radiokanalen Franceinfo så langt sett av halvannen million på Facebook.

I tillegg blogger Tristan om livet i pappapermisjon, i håp om at franske styresmakter skal la seg inspirere av den norske modellen.

– Det burde være mer likestilling mellom mødre og fedre, sier han.

Og han hyller også tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland på bloggen sin for hennes likestillingspolitikk og innføringen av fedrekvoten i Norge under hennes tredje regjering i 1993.

I et åpent brev til henne skriver han både om fransk politikk, hvordan det er i pappaperm og hva Brundtlands politikk har betydd for ham.

«Den franske regjeringen skal reformere loven. «Likestilling er hovedprioriteten», sa presidenten vår Emmanuel Macron. Regjeringens plan er å forlenge pappapermen fra 11 dager til … tre uker. Det går sakte framover, men det går framover. Jeg prøver så godt jeg kan å tenke at melkeflasken er halvt full og at man må være tålmodig. Det har jeg lært i pappaperm. Så tusen takk, Gro, for dine verdier og din visjon!»

Les hele brevet her: Takk for pappapermen!

Tre franske TV-team har besøkt småbarnsfaren i Oslo for å intervjue han om pappapermisjonen. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Sterke bånd

– Pappapermen har gitt norske fedre mer tid sammen med barna, sier Anniken Huitfeldt, stortingsrepresentant for Akershus Arbeiderparti.

Pappapermen gjør at norske menn kan slå i bordet med loven overfor sin arbeidsgiver. De slipper å forhandle om fri for å passe på sine egne barn. Norske menn vil ta vare på barna sine.

– Norske menn tar ikke mer del i sine barns hverdag fordi de er genetisk disponert for det. De har fått ansvaret for å ta vare på sitt eget barn i noen avgjørende måneder. Dette knytter sterke bånd mellom far og barn fra tidlig i et barns liv. Derfor fins det neste ikke maken til norske fedre.

Positive reaksjoner

Tristan har fått flest positive kommentarer fra lesere etter at han startet å blogge.

– Jeg har fått mange kommentarer fra kvinner, som mener det er bra at fedrene tar ansvar, sier han.

Hans franske venner var derimot litt skeptiske til at Tristan skulle ha pappapermisjon i fem måneder.

– Noen av dem sa at jeg var gal som ville være fem måneder med barnet hjemme, fordi det ville bli så kjedelig. Men det har det ikke blitt!