Mandag sa Akershus fylkesting nei til region Viken med Akershus, Østfold og Buskerud nettopp fordi Oslo nekter å være med.

Men for å unngå at Stortinget tvinger Oslo med i en eventuell ny region, fremmer Arbeiderpartiet og Høyre forslag i bystyret om at Oslo ikke må få et nytt forvaltningsnivå over seg.

– Vi ser ikke at det å flytte oppgaver fra Oslo ut i et nytt regionalt nivå vil være til gavn for Oslos innbyggere og de tjenester vi ønsker å gi innbyggerne, sier Arbeiderpartiets gruppeleder Frode Jacobsen.

Men selv om Oslo ikke vil bli slukt av en stor region, spiser hovedstaden gjerne andre kommuner.

Regionreform Ekspandér faktaboks Regjeringa har oppfordret fylkes­kommunene til å fatte vedtak om strukturendringer på regionalt nivå i løpet av høsten 2016.

Departementet vil gi støtte til fylkeskommuner som gjør forpliktende vedtak om å utrede sammenslåing. Det utbetales en støtte på 200 000 kroner per utredning (prosjektstøtte).

Da kommunereformen ble behandlet i Stortinget i juni 2014, ba et flertall på Stortinget om at det ble gjennomført en gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene parallelt med arbeidet med å gi flere oppgaver til kommunene.

Regjeringa planlegger å fremme forslag til Stortinget om ny kommunestruktur og ny region­struktur våren 2017.

Sammenslåingene som blir vedtatt av Stortinget, vil som hovedregel tre i kraft 1. januar 2020, etter kommune- og fylkestingsvalget høsten 2019. Kilde: Regjeringa

– Må ønske å bli en del av Oslo

I fellesforslaget er både Høyre og Arbeiderpartiet positive til å vurdere sammenslåing mellom Oslo og andre kommuner, slik Høyre tok til orde for i forrige uke.

Gruppeleder i Oslo Arbeiderparti Frode Jacobsen vil ikke at Oslo skal miste makt, ved eventuelt å bli en del av en ny stor region. Foto: Oslo kommune/Sturlason

– Vi har vært åpne hele tiden for at dersom våre nabokommuner ønsker å starte en prat med Oslo om å slå sammen kommuner, så er vi positive til å stille i de samtalene, sier han.

Jacobsen nevner både Oppegård, Nesodden, Bærum, Lørenskog, Nittedal og Skedsmo som mulige alternativer.

Men han mener kommunene må ønske det selv.

– Jeg tror at dersom man skal få til vellykkede kommunesammenslåinger i Oslo-området, så er det en forutsetning at det skal være ønsket av de kommunen som eventuelt skal bli en del av Oslo.

Vil ha én stor region

Men NHO i Oslo og Akershus har ingen tro på løsningen til Arbeiderpartiet og Høyre. De mener Stortinget må skjære igjennom og lage en stor region av Oslo og de tre nabofylkene i Viken.

Regiondirektør i NHO Nina Solli mener det er meningsløst å lage en region Viken uten Oslo. Foto: Fouad Acharki / NRK

– Dette er ett felles bo- og arbeidsmarked, og det er det som bør være utgangspunktet for en ny region, sier regiondirektør Nina Solli.

Hun mener Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud er så tett sammenvevd at de er best tjent på å bli styrt som en stor region.

– Og hvis ikke Oslo vil, så mener du Stortinget bør tvinge Oslo inn i en stor region?

– Det er gjort et godt arbeid med å utrede Viken. Det blir et innspill, også er det opp til Stortinget å se.

– Det skal bli rundt 10 regioner totalt, og da må man finne en løsning i vår region. Vi har et stort bo- og arbeidsmarked i Viken-området, inkludert Oslo, sier Solli.