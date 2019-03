Nye trusler hjem til justisminister Wara

Politiets bombegruppe rykket ut til justisminister Tor Mikkel Waras bolig i Oslo i dag, etter at det ble funnet et brev med trusler i postkassen hans.

Justisminister Tor Mikkel Wara. Foto: NRK

– Vi fikk melding like før klokken 13 om at det lå et brev i postkassen som inneholdt noen trusler, sier operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt.

Han ønsker ikke å gå nærmere inn på hva som sto i brevet.

– Brevet er nå sikret, og vi gjør kriminaltekniske undersøkelser på stedet, sier Grøttum.

En rekke trusler

Politiet vet ikke om brevet er lagt der av avsenderen eller levert med vanlig postombæring.

– Vi prøver å finne ut hvordan brevet har kommet i postkassen, og er nå i kontakt med justisministeren og hans familie.

Politiet sjekker også om det er informasjon å hente fra videoovervåkingskameraer som skal være i området.

Det har vært flere trusler mot justisministeren de siste månedene.

– Det er naturlig at vi i hvert fall undersøker om det kan ha en sammenheng med det som har skjedd tidligere, men det er for tidlig å konkludere om det har noen sammenheng, sier Grøttum.