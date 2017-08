Nå vil Oslo-idretten ha det Warholm har

– En hall vil ha voldsom betydning, sier Stian Andersen, daglig leder for friidrettskretsene i Oslo og Akershus.

Daglig leder for friidrettskretsene i Oslo og Akershus, Stian Andersen. Foto: Victoria Wilden / NRK

– Oslo har ingen reelle treningsfasiliteter innendørs for friidrett, og det sier seg selv at det ikke er spesielt bra med tanke på rekruttering.

– Oslo har mange gode utøvere, og vi klarer å gjøre et voldsomt godt arbeid basert på de fasilitetene vi har. Men hadde vi hatt en så fin hall som de har i Ulsteinvik, hadde det nok gitt enda bedre resultater, sier han.

Løper i kø

På Bislett stadion er det to løpebaner inne i tribunekroppen, men Stian Andersen sier at kapasiteten nærmer seg sprengt vinterstid og at utøverne løper i kø.

– For hopp er det veldig lavt under taket. Du kommer til et visst nivå, og så slår du hånda i taket. Og det er ingen kastmuligheter inne.

I Ekeberghallen forteller Andersen at de har begynt å trappe ned friidrettsfasilitetene og blant annet fjernet den ene doserte svingen.

Etterlyser Mortensrud

En fullverdig friidrettshall betyr 200 meters rundbane med doserte svinger, egen sprintbane og fasiliteter for lengde/tresteg, høyde og stavhopp, og for kastøvelsene kule, slegge og diskos.

Nå har Oslo Idrettskrets bedt om et møte med kultur- og idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) for å etterlyse den planlagte friidrettshallen på Mortensrud.

PLASTHALL: Dette er det innendørs treningstilbudet i Mortensrud Idrettspark. Her ønsker mange seg en kombinert friidretts- og kampsporthall. Foto: Knut Erik Solhaug / NRK

Ifølge Oslo kommunes behovsplan for idrett og friluftsliv skal en kombinert hall for friidrett og kampsport stå ferdig i Mortensrud Idrettspark i 2020.

Det er stort behov for å etablere en friidrettshall for å styrke innendørstilbudet i byen. En friidrettshall på Mortensrud som et regionalt tilbud er utredet som et positivt bidrag i stedsutviklingen for Mortensrud. Behovsplan for idrett og friluftsliv 2017-2027

Rina Mariann Hansen sier at det videre arbeidet med hallen venter på at en overordnet plan for Mortensrud-området skal behandles av byråd og bystyre.

I denne planen blir det bestemt hvor blant annet idrettshall, kunstgressbaner, ny barneskole og nye senterfunksjoner skal plasseres.

Venter på planer

Byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen (Ap). Foto: Anette Holth Hansen / NRK

– Vi kan ikke gå i gang med detaljplanlegging av en ny hall før vi vet nøyaktig hvor den skal være. Her må vi bare vente på planprosessene, og så skal vi jobbe videre med alle typer idrettsanlegg som skal komme på Mortensrud.

Blir det en friidrettshall der, slik det er skissert i behovsplanen?

– Det vi har sagt, er at det blir en flerbrukshall, og så er det et ønske om å få inn både friidrett og kampsport der ute. Detaljene må vi komme tilbake til når dette planarbeidet er ferdig, sier hun.

Nyoppussede utendørsbaner

Idrettsbyråden legger til at Oslo kommune i år har brukt 10,5 millioner kroner på rehabilitering av Lambertseter stadion og Stovner stadion, som begge åpner i august.

– Det håper jeg fører til et veldig mye bedre tilbud til de som driver med friidrett på Lambertseter og Stovner og i Oslo generelt, sier Rina Mariann Hansen.