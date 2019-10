Nå er togstreiken i gang

Torsdag ettermiddag må mange finne andre måter å reise på mens togene står – i likhet med busser, trikker og T-banen.

Streiken mot nye jernbaneregler fra EU markeres over hele Norge fra klokken 12.

På Eidsvolls plass i Oslo er politikere invitert til å holde appeller. Hit kommer blant andre Jonas Gahr Støre (Ap), Helge Orten (H) og Audun Solbakken (SV).

Statssekretær Anders Werp fra Høyre kommer også til å være tilstede på markeringen.

Vy setter ikke opp alternativ transport for avgangene som er berørt før, under og etter streiken. Prisavslag for forsinkelse på grunn av streiken blir bare gitt til kunder som kjøpte billett før streiken ble gjort kjent.

Dette kan du kreve etter togstreik Ekspandér faktaboks Forbrukerrådet har listet opp følgende råd til deg som blir rammet av togstreik; Sjekk informasjon hos jernbaneselskapet.

Møt opp på stasjonen, hvis du ikke har fått informasjon om annet.

Du har rett på pengene tilbake, hvis toget ikke går.

Du har rett på avslag på periodekortet, hvis toget ikke går.

Du har rett på mat i forhold til ventetiden, hvis du blir forsinket over 60 minutter. Men kun når det finnes mat om bord i toget og det kan skaffes på en enkel eller rimelig måte for jernbaneselskapet.

Du har ikke rett på erstatning for alternativ transport eller for utgifter knyttet til mat du kjøper selv. Det gjelder også for innstillinger og forsinkelser etter streiken.

Ta kontakt med jernbaneselskapet for å få det du har krav på.

Du kan klage videre til Transportklagenemnda for tog.

Ta kontakt med Forbrukerrådet for råd og veiledning.

Jernbaneansatte stopper togene ved nærmeste stasjon frem til klokken 14, inkludert Flytoget.

MARKERING: Streikerne demonstrerer opp Karl Johan. Foto: Astri Husø / NRK

Sympatistreik

Samtidig er det full stans for busser, trikker og T-banetrafikken flere steder. I Trondheim stoppes 40 bussavganger mens togstreiken pågår.

Fra klokken 12.30 til 13.00 går det ingen trikker eller T-baneavganger i Oslo.

Mot nye EU-regler

– Dette er en politisk protest mot å innføre EUs fjerde jernbanepakke i Norge, sier Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF).

Han beklager at mange passasjerer blir rammet av streiken torsdag.

– Vi benytter oss av den demokratiske retten å ha en politisk streik. Det er slik det er, og vi beklager at mange blir rammet av det, men jeg tror også at mange har stor forståelse for dette og støtter oss.

Flere politikere er invitert til å være med på arrangementer under streiken.

RØDT LYS: Streikerne har klart å lamme togtrafikken i Norge torsdag ettermiddag. I tillegg har også bussjåfører og trikkeførere valgt å streike i sympati med sine kollegaer på banen.

Samferdselsminister Jon Georg Dale er ikke tilgjengelig for kommentar torsdag formiddag. Men han har tidligere forsvart EU-reglene de togansatte nå streiker mot.

Kan bli ny streik

Allerede før torsdagens streik har Norsk Jernbaneforbund (NJF) varslet at de planlegger en ny streikerunde.

Om det blir nødvendig vil NJF stanse alle tog i rushtiden mellom klokken 14 og 16 torsdag 31. oktober.