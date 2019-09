Mener bruk av «snikislamisering» bidrar til muslimhets

– Begreper som «snikislamisering» bidrar ikke i det hele tatt til sameksistens, samhold og tillit. Jeg tror våre politikere og folk i maktposisjoner må passe på hva de sier og hvilke begreper de bruker, sier Senaid Kobilica i Muslimsk Dialognettverk.

– Bidrar «snikislamisering» til muslimhets?

– Absolutt! Det er bare å gå på nettet og se hvordan det ser ut der. Det som skjer på nettet bidrar til en verre situasjon for oss.

Møttes for å bekjempe muslimhat

Torsdag møtte Muslimsk Dialognettverk og Islamsk Råd flere statsråder for å diskutere den nye nasjonale handlingsplanen mot muslimhets.

Møtet og handlingsplanen foregår parallelt med at regjeringenspartiene har kranglet høylytt. Det var Siv Jensens kronikk i VG om «snikislamisering» i valgkampen som startet krangelen. Striden har toppet seg den siste uken etter at Abid Raja sa at han mente Fremskrittspartiet sprer «brun propaganda». Onsdag beklaget Raja uttalelsen.

Kobilica mener samtidig at det var et godt og konstruktivt møte med statsrådene.

Justisminister Jøran Kallmyr ble i etterkant av møtet spurt gjentatte ganger om begrepet snikislamisering og Jensens kronikk, men svarte unnvikende.

– Hvordan synes du kronikken om «snikislamisering» bidrar i denne diskusjonen dere har hatt nå?

– Det er viktig å fokusere på de universelle frihetene alle skal ha i Norge. Derfor kommer Fremskrittspartiet og regjeringen fortsatt til å fokusere på viktige områder som at alle skal få utdannelse og bekjempe omskjæring. Det har vært viktige verdier fremover og det kommer til å være viktige verdier fremover.

Kulturminister Trine Skei Grande mener politikere og maktpersoner være gode forbilder for å sørge for en mindre hard retorikk i samfunnet.

– Jeg tror vi har lært veldig mye i det siste om hva som sårer og hva som ikke sårer, sier Grande.

Muslimske organisasjoner møtte torsdag flere statsråder til diskusjon om den nye handlingsplanen mot muslimhets. F. V: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, justisminister Jøran Kallmyr, Senaid Kobilica i Muslimsk Dialognettverk, kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og kulturminister Trine Skei Grande. Foto: Knut Magnus Berge / NRK

Ikke tema på møtet

– Vi har ikke brukt dette møtet til å diskutere den siste ukes uttalelser i avisene, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

– Vi har brukt dette møtet til å diskutere det samfunnet våre barn skal overta. Vi skal bevare et samfunn med tillit og samhold.

Handlingsplanen ble satt i gang etter angrepet i Al-Noor moskeen i Bærum. Kritikere, Raja mener at det var terrorangrepet som gjorde at regjeringen satt i gang arbeidet med handlingsplanen. Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande sier at de hadde jobbet med handlingsplanen i lang tid.

Det var flere som tok til orde for en handlingsplan etter terrorangrepet. I juni kom SV med et tilsvarende forslag i Stortinget.

Fordommer mot muslimer

1 av 3 har fordommer mot muslimer, viser en undersøkelse gjort av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. Undersøkelsen viste også at nesten halvparten av oss mener at muslimer har skylden for økende muslimhets.