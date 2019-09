Politiet ber om halvannet år fengsel for Keshvari

Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari har vært under etterforskning i nesten et år, etter at Aftenposten i fjor høst avslørte at han skal ha jukset med reiseregninger, mens han satt på Stortinget.

Totalt skal han ha fått utbetalt 450.000 kroner, som han ikke hadde rett på. Han skal blant annet å ha levert flere reiseregninger, mens han var hjemme i Oslo.

Nå ber politiet om at Keshvari dømmes til halvannet år ubetinget fengsel. Det skriver i en pressemelding.

– Dette har skjedd ved en rekke anledninger mens han var fast møtende representant på Stortinget i tidsrommet 2014–2018. Påtalemyndigheten ser svært alvorlig på saken, og straffe-forslag vil være ett år og 6 måneders ubetinget fengsel, sier politiadvokat Susie Bergstrand i pressemeldinga.

Keshvari har erkjent forholdet. Det blir derfor ifølge pressemeldinga en såkalt tilståelsessak i Nedre Romerike tingrett. Den er planlagt å foregå 18. oktober.

Det har foreløpig ikke lyktes NRK å få en kommentar fra hverken Keshvari selv, eller advokaten hans.