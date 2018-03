Kritiserer Skifestivalens egen alkoholservering

Det oppsto fullstendig kaos, med slagsmål og strømskader, da mange mennesker skulle ta seg ned fra Kollen i går ettermiddag.

Ett av problemene var fulle folk, og festivalen selv peker på de som drikker i teltleire i skogen utenfor arenaen.

– De sender selv signal om mye alkohol

Nettavisen omtalte søndag Medier24-redaktør Gard Lehne Borch Michalsens Facebook-innlegg der han kritiserer at skifestivalen selv serverte alkohol inne på arenaen.

Gard Lehne Borch Michaelsen, redaktør i Medier24. Foto: Finnmarken

– De er ikke ansvarlig for at folk oppfører seg som idiotier, men de sender signaler. Når Holmenkollen Skifestival samler mange tusen mennesker og serverer alkohol, er de ikke fritatt for ansvar, sier Michalsen til NRK.

Det er Skiforeningen og Norges Skiforbund som eier Holmenkollen Skifestival. I løpet av øvelsene var det servering av øl og vin i arrangementetsteltet. Etter at det sportslige var over, var det såkalt «after ski». På festivalens egne nettsider står det:

«Etter siste øvelse arrangeres en eksklusiv afterski i VIP-etasjen med champagne lounge og høy stemning. Denne lørdagen er ingenting spart på!»

– Holmenkollen Skifestival legger rammer for arrangementet og de sier med dette sitatet at her er det greit med alkohol – og mye alkohol, sier Medier24-redaktøren.

– Jobbet fokusert for å dempe festen

Emilie Nordskar er kommunikasjonssjef i Holmenkollen skifestival. Hun sier at festivalen de siste to årene har jobbet sammen med Oslo kommune, politiet, Sporveien, Ruter og organisasjonen «Av og til» for å dempe alkoholbruken.

Emilie Nordskar, kommunikasjonssjef i Holmenkollen skifestival. Foto: Eirin Eikås / NRK

– Vi har jobbet veldig fokusert nettopp for å finne gode tiltak for å dempe festen, ikke bare ute i skogen, men også hvis det er behov inne i arenaen. Det opplever vi har fungert.

Når NRK spør Nordskar om hva slags signal et slikt sitat sender om stemningen på arrangementet, svarer hun at stemningen i arenaen har vært god.

– Vi har ikke hatt alvorlige hendelser inne i arenaen. Den diskusjonen som kommer opp nå, som går på alkohol og folkefest i Kollen, det handler om den utfordringen vi har ute i marka og ikke inne i arenaen, slik vi ser det.

– Men vet dere hvor de som rev ned gjerder og slåss med politiet hadde drukket alkoholen sin?

– Vi kontrollererer at folk ikke har med alkohol inn i arenaen. I arenaen, der det serveres alkohol, så griper jo vekterne våre inn overfor personer som har vært overstadig beruset. Den store publikumstilstrømningen som kom ned fra Marka, der har det vært drukket svært mye alkohol. Det var der problemene begynte, sier Nordskar.

– Kunne kjørt inn 30-40 berusede personer

Både Røde Kors og politiet bekrefter at det ikke var mulig å vite hvem som kom fra skogen og hvem som kom fra arenaen når kaoset oppsto.

Politiet hadde på forhånd satt av en gruppe polititjenestefolk til å passe på sikkerheten på festivalen. De måtte likevel sette inn flere andre patruljer i tillegg. Politiet opplyser ikke hvor mange de har på jobb, men sier det var mye å gjøre.

– Vi kunne kjørt inn 30-40 berusede personer fra området, men vi prioriterte å ha alle våre folk der oppe, sier Tor Jøkling i Oslo-politiet søndag ettermiddag.

Behandlet et hundretalls mennesker

Anders Oustrup i Røde Kors anslår at 40-50 leger og sykepleiere fra Røde Kors og Skifestivalen var opptatt med å hjelpe mennesker som skadet seg. De fleste etter å ha drukket for mye alkohol.

– Det var skader som et resultat av beruslese. Noen har drukket for mye og faller bevisstløs. Noen gjør ting som å klatre i et tre og hoppe ned. Eller du slåss og skader deg selv eller andre. Vi hadde både arm- og beinbrudd. Vi behandlet et hundretalls mennesker. Vi sendte et titalls mennesker videre til legevakt og sykehus, forteller Oustrup.

Mann løper over t-bane-linja og faller Du trenger javascript for å se video.

Kaos etter Holmenkollen skifestival 20 bilder Det ble kaotiske forhold da mange mennesker skulle ta seg ned fra Holmenkolen etter verdenscuprennet i langrenn lørdag ettermiddag. Politiet fikk melding om at flere personer var påkjørt av T-banen, men det viste seg ikke å stemme. En person hadde falt ned mellom perrongen og sporet, sannsynlig uten å bli alvorlig skadd, i flg politiet. NRK Nina Didriksen Besserud stasjon NRK Nina Didriksen NRK Nina Didriksen Ole Edvin Tangen Mannskaper fra nødetatene ved et T-banetog på Besserud stasjon på Holmenkollbanen. Berit Roald / NTB scanpix NRK Philip Hofgaard Holmenkollen stasjon Ole Edvin Tangen Oslo 20180310. Mange mennesker på vei ut fra området etter lørdagens skiøvelser i Holmenkollen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Holmenkollen skifestival. Berit Roald / NTB scanpix Besserud NRK Nina Didriksen Bessrud NRK Philip Hofgaard NRK Jon Petrusson NRK Philip Hofgaard NRK Philip Hofgaard Innsatsleder Arve Røtterud i Oslo-politiet sier det har vært uvanlig mye alkohol i år. NRK Nina Didriksen Midtstuen stasjon NRK Nina Didriksen NRK Nina Didriksen NRK Nina Didriksen NRK Jon Petrusson Voksenlia stasjon på Holmenkollbanen der flere personer ble skadet lørdag, etter at politiet hadde ryddet stasjonen ved 20.45-tiden.. NRK