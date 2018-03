Tvedt reagerer på Kollen-bråket: – De som har driti seg ut, må kjenne på det

– Først og fremst er det trist å se at et så flott familiearrangement får et sånt etterslep. At noen få ødelegger for så mange, er veldig trist, sier Tvedt til NRK.

Det oppsto fullstendig kaos da titusener av mennesker var samlet i Holmenkollen lørdag.

Slagsmål, strømskader og fyllebråk preget overskriftene fra det som skulle være en folkefest.

Den store folkemengden gjorde at arrangøren mistet kontroll.

Kaos etter Holmenkollen skifestival

– Hver og en skal se seg i speilet

Tvedt, som er til stede under Paralympics i Pyeongchang, har naturlig nok fått med seg bråket som oppsto.

Og han reagerer sterkt.

– Hva må gjøres?

– Det som skjer ute i marka, er vårt alles ansvar. Det er ordensregler for det. Jeg tror hver og en skal se seg selv i speilet og si at dette må vi ordne opp i. Det er først og fremst et barne- og ungdomsarrangement, sier Tvedt.

– Men de som har driti seg ut, må kjenne litt på det, og så må vi ordne opp i det. Det er ikke et godt ettermæle for Kollen og i alle fall ikke for de som har vært der oppe, fortsetter han.

Tvedt påpeker at det er vanskelig å ha alkoholregulering utenfor gjerdene.

I Holmenkollen er de aller fleste ute i naturen.

– Det er dette som er krevende, fordi du har noen som er innenfor gjerdene, men så har du mange som er ute i Guds frie natur. Da gjelder allemannsloven. Jeg har sett at arrangøren går gjennom dette, og så får vi se hvordan det kan reguleres. Min oppfordring går til oss alle: de som har driti seg ut, må kjenne litt på det. Slik kan vi ikke ha det i fremtiden, sier Tvedt.

– Må skjemmes litt

Det er heller ikke første gang Holmenkollen opplever fyllebråk knyttet til det som egentlig skal være en skifest.

Tvedt påpeker selv at det lenge har vært et problem.

– Det har alltid vært en utfordring med folk som har nytt alkohol ute i naturen på Kollen. Men jeg tror vi må ta en ordentlig dugnad alle sammen, og så får vi vise neste år at vi kan oppføre oss fint. Vi må ikke miste disse folkefestene, sier Tvedt.

– Hva kan NIF gjøre?

– I utgangspunktet er det arrangøren som styrer dette, som for eksempel ved å regulere med regler innenfor gjerdet. Det er gjort. Når det gjelder det som skjer utenfor, kan vi bare appellere til folk om å bruke vett og skjemmes litt. Men det er noen få som ødelegger for mange, og slik kan vi ikke ha det.