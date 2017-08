Kran veltet over togskinnene i Ski

Nødetater og arbeidstilsynet er på stasjonen for å undersøke hva som er årsaken til at krana veltet og for å se på skadeomfanget.

Politiet fikk melding om velten rett før klokka 14. Ingen personer er skadd.

Togtrafikken på Østfoldbanen har vært stanset siden 25. juni for å gjennomføre arbeid. Etter planen skal togtrafikken starte opp mandag 7. august.

– Vi arbeider nå med å få full oversikt over hva som har skjedd og hvilke konsekvenser dette kan få. Det er for tidlig å si noe om denne hendelsen vil påvirke oppstarten av togtrafikken gjennom Ski stasjon, sier fungerende prosjektdirektør i Follobaneprosjektet Anne Marie Dyrøy.

Gunnar Børseth er kommunikasjonsrådgiver i Bane Nor. Han legger til at deres første prioritet er at togtrafikken skal kunne starte opp igjen som planlagt førstkommende mandag.

– Det jobber vi virkelig hardt for å få til.