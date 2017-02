Kommunen må bytte ut 2500 mobiler

– Jeg logger meg inn og ser på oppdraget til den neste brukeren jeg skal til. Da ser jeg i journalen om det har skjedd noe spesielt de siste dagene, sier helsearbeider Natalja Ban, mens hun viser frem arbeidsverktøyet hun bruker mest.

For når hun skal besøke brukere på Frogner er mobilen en nødvendighet.

– Om jeg ikke hadde hatt tilgang til journaler på mobilen, så hadde det blitt vanskelig, sier hun.

Men de Windows-baserte smarttelefonene fra Microsoft, som nesten 2500 helsearbeidere i Oslo kommune bruker, er gamle og klare for utskiftning.

Kan ikke erstattes

Fagsjef i byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo kommune, Stein Schatvet sier kommunen må tenke nytt. Foto: Hanna Seforowizc / NRK

Programmet som samtlige helsearbeiderne bruker til loggføring, medisinering og alle andre funksjoner fungerer nemlig bare på telefoner med Windows operativ-system.

Men Microsoft har ikke lansert en ny mobiltelefon på lenge, og det er ikke lenger mulig å få tak i telefonen, verken i den britiske eller amerikanske nettbutikken, ifølge teknologinesttstedet Digi.no.

Det betyr at telefonene ikke kan erstattes om de går i stykker eller blir for gamle.

Med andre ord kan kommunen havne i en situasjon der helsearbeiderne står uten hovedverktøyet sitt.

– Telefonene fungerer aldeles utmerket, men det er klart vi må begynne å tenke nytt nå når markedet for levering av disse telefonene begynner å tørke ut, sier fagsjef i byrådsavdelingen for eldre-, helse- og sosialetjenester i Oslo kommune, Stein Schatvet.

Slike telefoner bruker Oslo kommune i dag, men de er i ferd med å bli gamle og utdaterte. Foto: Hanna Seforowicz / NRK

Over 100 kommuner rammes

Over 100 norske kommuner er avhengig av slike telefoner i helsesektoren, ifølge Digi.no. Bare i Oslo kommune har de kjøpt inn 2450 stykker.

Kommunen håper at programmet som hjemmetjenesten bruker på disse telefonene kan utvikles slik at den kan brukes på alle typer telefoner og ikke bare windows.

– Det har ikke begynt å brenne ennå, vi får fortsatt tak i windows-telefoner. Men det kan aktualiseres relativt fort, det ser vi nå, sier Schatvet.

IKT-Norge mener Oslo kommune ikke har fulgt med i det teknologiske skiftet.

– Mobilplattformen har ikke noe særlig markedstilstedeværelse lenger. Dermed burde de tatt høyde for, og hatt litt beredskap for, at de kanskje havner i en situasjon hvor det blir vanskelig å kjøpe mer av det produktet, sier Torgeir Waterhouse i IKT-Norge.

Programmet som hjemmetjenesten bruker er utviklet av IT-selskapet Tieto. Ifølge dem er arbeidet i gang med en plattformuavhengig versjon av programmet slik at den også kan brukes på iPhoner og Android baserte telefoner, men det er uvisst når det er klart.