Jernroser skal settes opp utenfor Domkirken til minne om 22. juli

I et og et halvt år har smed Tobbe Malm og hans kollega Tone Mørk Karlsrud forsøkt å få et svar fra Oslo kommune om hvor de kan plassere et minnesmerke de skal sette sammen av over 1100 jernroser de har fått tilsendt av folk fra hele verden.

Tirsdag ble Oslo kommune, Kirken og Malm enige om at minnesmerket hører hjemme på plenen utenfor Domkirken, ifølge Aftenposten.

Det skjer etter at domprost i Oslo, Anne May Grasaas, i sommer foreslo at minnesmerket kunne plasseres her.

– Fantastisk følelse

Smedene har lagt ned mange tusen timer på prosjektet, forteller Tobbe Malm til NRK.

– Det kjennes helt fantastisk at vi nå har fått klarsignal. Det har vært en lang prosess, hvor vi nærmest har jobbet på dugnad, sier smed Tobbe Malm til NRK.

Prosjektet har tatt lang tid, og smedene har hatt lite penger å rutte med.

– Men da var det kanskje meningen at det skulle ta tid, for nå har vi fått den beste plasseringen for minnesmerke. Nå blir det tilgjengelig for alle, både de pårørende og andre, sier Malm.

SMEDPARET: Tone Mørk Karlsrud og Tobbe Malm fikk ideen til skulpturen da de så alle rosene som folk la ned i gatene etter 22. juli. Foto: Egil Torheim / NRK

Pårørende har også smidd roser

I dagene etter terrorangrepet vendte folk roser til hatet. Det fortalte om omtanke, samhold og solidaritet med ofrene. Oslo var full av roser.

Men ekte blomster visner, og slik kom ideen til et minnesmerke av mer robuste roser.

Sammen med kollegaen på Bærums Verk har smedene tatt imot jernroser fra smeder over hele verden. I tillegg har pårørende vært innom og fått smi sine egne blomster.

ROSER: Blomsterhavet utenfor Oslo domkirke etter terrorangrepet 22. juli var enormt. Nå skal et minnesmerke med jernroser settes opp utenfor kirken. Foto: Audun Braastad/NTB Scanpix

– På høy tid

Sverre Bøsei, som mistet datteren sin Monika Bøsei på Utøya, sier det er fantastisk at minnesmerket nå har fått en plass.

– Veldig mange savner et sted å gå til, et minnested. På grunn av mange uheldige omstendigheter har vi ikke noe i Oslo-området. Det er på høy tid at vi får det.

– Jeg er veldig glad for initiativet domprosten tok i sommer og som grunneieren, Oslo kommune, har fulgt så godt opp, sier han.

GRAVLAGT: Ved Hole kirke ligger graven til Monica Bøsei, også kjent som «Mor Utøya». Foto: Morten W. Røkeberg / NRK

– Kan være på plass om et år

Fortsatt er det temaer det gjenstår å bli enige om, som for eksempel hvordan minnesmerket skal se ut.

– Men med den starten prosessen har fått i dagens møte, er jeg sikker på at vi skal bli enige. Kanskje kan rosemonumentet være på plass utenfor Domkirken om ett år, sier smed Tobbe Malm.