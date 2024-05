– Det har vore ein lang prosess for meg. Men eg er samstundes sikker på at dette er riktig no, seier Lan Marie Berg til Dagens Næringsliv.

Berg kjem ikkje til å ta attval til Stortinget, og ho vil ikkje bli attvald som nestleiar i 2025. Det stadfestar ho i forkant av MDGs landsmøte i helga.

– Når eg gir meg på Stortinget, vil det vere naturleg og også tre ut av partileiinga. Men eg er topp motivert for å arbeide for MDG som folkevald på Stortinget og som nestleiar eitt år til – viss partiet vil, seier ho.

Etter ti år i politikken, både som stortingsrepresentant og som byråd for miljø og samferdsel i Oslo, vil Berg no gjere noko anna.

– Eg hadde aldri drøymt om å bli politikar, og plutseleg kom eg inn som byråd i Oslo. No etter ti år kjenner eg at eg skyldar meg sjølv å sjå kva som finst utanfor, seier ho.

Margit Martinsen, nestleiar i Oslo MDG, seier det er trist at Berg gir seg som politikar. Foto: Mari Reisjå / NRK

I 2015 tok ho steget inn i lokalpolitikken som førstekandidat i Oslo MDG. Seks år seinare blei ho vald inn på Stortinget.

Berg tek attval til partileiinga, og har planar om å bli sittande som nestleiar ut stortingsperioden.

– Eg syns det er veldig trist. Lan Marie er eit stort forbilde for meg og veldig mange andre. Ho har endra norsk klimapolitikk for alltid, seier Margit Martinsen, nestleiar i Oslo MDG.

– Ein av dei viktigaste politikarane

– Eg har full respekt for valet ho har teke.

Arild Hermstad, partileiar i MDG, seier at Berg har vore spesielt viktig for Oslo kommune, og at ho har gått føre i klimapolitikken.

Foto: Emilie Holtet / NTB

–Ho er ein av dei viktigaste politikarane vi har sett i Noreg.

Hermstad sitt sjølv i bystyret i Oslo kommune og er ikkje vald inn på Stortinget. Dei to har vore kollegaer i mange år.

– Ho er utruleg hardtarbeidande. Ho har eit ekstremt skarpt hovud, og har gode politiske analysar:

– Lan har klare meiningar, og tørr å stå på dei, trass i stor motstand, seier partileiaren.

Hermstad seier Berg har vore ein styrke for partiet, men at dei er vant med at folk går ut av politikken og nye folk kjem inn.

Dette er MDGs partileiing i 2024. Både Lan Marie Berg (til høgre) og Ingrid Liland (til venstre) er nestleiarar. Arild Hermstad er partileiar. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Opplevde truslar og hets: – Overraska over kor tøff eg var

Tilbake i 2021 bestemde politiet i Oslo å etterforske hets på sosiale medium som Lan Marie Berg blei utsett for. Fleire personar blei meldte til politiet.

Dette seier Berg ikkje har verka inn på avgjerda om å gi seg i politikken.

– Nei, dei som har forsøkt å skremme meg vekk har faktisk gjort meg meir sett oppsett på å halde fram. Det er viktig å seie at om du er kvinne med minoritetsbakgrunn og har ein politikar i magen, så tør å kast deg ut i det:

–Eg var overraska over kor tøff eg var, og det trur eg mange vil kjenne på dersom dei vil arbeide med noko dei brenn for.

Lan Marie Berg var i 2021 vald som førstekandidat i Oslo, og blei valt inn på Stortinget. Foto: NRK

I dag har Miljøpartiet de grønne (MDG) tre representantar på Stortinget. Etter at Une Bastholm trakk seg som leiar i 2022, har Lan Marie Berg vore partiet sin gruppeleiar.

Den tidlegare MDG-nestleiaren seier at det ikkje har vore vanskeleg å kombinere born og politikk, og at det ikkje er derfor ho gir seg.

Dei siste vekene har politikarane Tina Bru (H), Kari Elisabeth Kaski (SV), og Hadia Tajik (Ap) trekt seg frå toppolitikken. Heller ikkje uroa i partiet, gjer at ho trekk seg.

– Eg bor i Oslo, har ein fleksibel mann, og bor i generasjonsbustad. Det har vore lettare å kombinere livet med små born som stortingsrepresentant enn byråd.

– Men no håper eg, som Kaski, at eg kan få arbeide for det eg brenn for også utanfor Stortinget, seier Berg til DN.

Byrådet i Oslo 2019–2023 då Lan Marie Berg var byråd for miljø og samferdsel. Foto: Heiko Junge / NTB