Jenter blir kalt «horer» og «billig» i skolegården

Jentene skrev denne uken et innlegg i Si ;D i Aftenposten hvor de beskriver seksuelt krenkende bemerkninger i skolegården.

Jentene forklarer at ord som «billig», «slut», «hore» går igjen, og at de føler #metoo-bevegelsen ikke har ført til tiltak i skolen.

Til NRK forteller de at både de og venninner har opplevd slike bemerkninger og at dette også skjedde på barneskolen.

I dag ble saken tatt opp i Stortingets spørretime av utdanningspolitisk talsperson i SV, Mona Fagerås. Hun inviterte jentene med til spørretimen.

– Jeg tror at det har vært litt ukjent at dette foregår blant 14 år gamle elever. Så de har virkelig klart å sette en sak på den politiske dagsorden og det beundrer jeg dem veldig for, sier hun.

Fagerås sier innlegget gjorde inntrykk og at hun ønsker å vite hva kunnskapsministeren konkret vil gjøre med problemet.

– Jeg er redd for at det som gjøres er litt tilfeldig, og jeg er redd for at lærere har for lite kompetanse på området, sier hun til NRK.

Følte at de ikke ble hørt

– Når vi sa ifra om disse tingene fikk vi ofte høre at: «Men gutter bare er sånn, de tuller sikkert bare. De er forelsket i dere». Vi var veldig lei av dette, fordi det ikke ble tatt alvorlig, sier Ellisiv Aure.

Etter innlegget ble publisert har de fått god respons fra lærere, forteller de. Jentene sier det også er mye om dette på skolen nå, og at de har plakater om sexisme og om å respektere hverandre.

– Selv om det er veldig godt at vi blir hørt nå, så synes vi det er spesielt at vi ikke har blitt tatt alvorlig tidligere, forklarer Aure.

– Jeg håper de lærerne som vet med seg selv at de ikke har støttet oss i denne saken tidligere hører dette og ser at dette faktisk er et større problem enn de var klar over, sier Ea.

De synes det er veldig bra at dette nå tas opp på Stortinget, og håper at det kan bidra til å forandre på dette i skolen.

Ella Fyhn (14), Ellisiv Aure (14) og Ea Baklund (14) fulgte med da saken ble tatt opp i Stortinget onsdag. Foto: Magnus Torvald Bratten / NRK

– De fortjener ros

På kvinnedagen fredag skal jentene holde appell og de har også en egen parole. De håper så mange som mulig kommer og stiller seg bak parolen.

I spørretimen sa kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) at han skal ta dette på alvor.

– Vi har allerede innført et lovverk som sier at vi har nulltoleranse for trakassering. Ingen lærere, ingen voksne har lov til å snu seg bort, sier han.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) sier innlegget jentene skrev betyr mye for mange. Foto: Kunnskapsdepartementet

Sanner sier det jentene nå sier fra om betyr mye for mange, og at de fortjener ros.

– Men disse jentene beskriver en helt annen virkelighet hvor dette ikke tas på alvor, hva sier du til det?

– Jeg stiller selv spørsmålet når jeg er ute og snakker med ungdom på skoler, om det er stempling av andre – om man bruker nedsettende ord om kjønn, religion eller bakgrunn. Det er viktig at disse samtalene skjer på skolene og så utvikler vi gode støtteressurser for lærerne som de kan bruke i sin undervisning.

Sanner påpeker også at det er et foreldreansvar å si fra til sine barn om dette.

– Min beskjed til lærerne er at de må ta opp disse temaene i klassen, dette er viktig å diskutere. #Metoo, trakassering, sexisme, eller stempling av medelever på bakgrunn av religion og bakgrunn må det samtales om.

– Og så må gutta ta seg i sammen, vi bruker ikke den typen ord om hverandre, sier Sanner.