Innrømmer Galina-drap, vil slippe straff

25-åringen har innrømmet drapet på Bispekaia i Oslo 16. desember 2015, men han erkjenner ikke straffskyld. Tirsdag starter saken mot 25-åringen, som det er satt av åtte rettsdager til i Oslo tingrett.

– Vi mener tiltalte er skyldig og at bevisene i saken er tilstrekkelig for at han kan dømmes, forteller aktor i saken, Cecilie Schløsser Møller.

Galina Sandeva ble funnet drept i sin egen bil og obduksjonen avdekket over 30 knivstikk i overkroppen og halsen slik at livsviktige indre organer ble skadd. «Hun døde etter kort tid av forblødning», står det i tiltalen fra statsadvokaten i Oslo.

Psykotisk?

Den tiltalte har vært gjennom en full psykologisk observasjon. Psykologspesialist Bjørn Solbakken og lege og spesialist i psykiatri, Helge Haugerud, konkluderte i juni 2016 med at 25-åringen ikke var psykotisk i gjerningsøyeblikket, og at han derfor kan tiltales som tilregnelig.

ÅSTEDET: Blomster og lys på stedet der Galina Sandeva ble funnet drept. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Den omfattende vurderingen ble anbefalt etter en rettspsykiatrisk undersøkelse i januar 2016 hvor det kom fram at mannen hadde «gjennombrudd av realitetsbrist».

Etter det NRK forstår vil saken dreie seg om den psykiske helsen til tiltalte.

– De sakkyndige har konkludert at tiltalte er strafferettslig tilregnelig, og at han derfor kan dømmes, sier Møller.

Vanskelig for familien

Sandevas mor og bror er i Norge for å være til stede under rettssaken. Camilla Wiermyhr er deres bistandsadvokat. Hun forteller at de har det har det tøft, og at det er belastende for dem å rippe opp i det som har skjedd. Og det at tiltalte kan dømmes til tvungent psykisk helsevern i stedet for til fengsel, synes de er ekstra tungt.

– Det synes de er rart og vanskelig å forholde seg til. Tvungent psykisk helsevern er jo noe som ikke er like sterkt i andre europeiske land, så for dem er det faktisk veldig tungt å tenke på at han eventuelt ikke blir idømt straff, sier Wiermyhr.

Drepte etter kveldsvakt

Nesten tre uker etter drapet ble mannen, som da var 24 år, pågrepet. Tiltalte jobbet som telefonselger i Oslo sentrum, like ved der Sandeva ble funnet drept.

FUNNET HER: Galina Sandeva ble funnet i denne bilen, en blå Fiesta, på Bispekaia i Oslo. Foto: Politiet

Han skal ha vært på jobb som normalt i dagene før og etter drapet. Kvelden Sandeva ble drept, jobbet han kveldsvakt til klokken 21, 34 minutter senere mener politiet drapet skjedde.

Nødsamtale

Sandeva tilhørte prostitusjonsmiljøet i hovedstaden og solgte seksuelle tjenester fra sin egen bil.

SISTE BILDER: Overvåkningsbildene viser 28-åringen kjøpe mat i Oslo ettermiddagen onsdag 16. desember. Foto: Politi

Politiet mottok en nødsamtale fra Galina Sandevas mobiltelefon kvelden før hun ble funnet drept. Samtalen varte i åtte sekunder, og ble oppfattet som en lommeoppringning. Anropet slo inn på en basestasjon i nærheten av Bispekaia, og politiet tror hun ble drept rundt det samme tidspunktet hun ringte nødnummeret.

En time senere, klokken 22.32, slo avdødes telefon inn på en basestasjon ved St. Hanshaugen/Ila, hvor tiltalte senere ble pågrepet.