I dag har hun navnedag for første gang

– Nei, jeg visste ikke at jeg hadde navnedag, men det er bra. Nå håper jeg på mange gratulasjoner – og så får jeg feire litt med barna mine på ettermiddagen, ler Aisha Ali Mohammed.

Oslos første kvinnelige bussjåfør med bakgrunn fra Somalia har fått mye oppmerksomhet etter at Erna Solberg trakk henne frem i nyttårstalen.

– Det er mange som kjenner meg igjen, og det er bare hyggelig å få gode kommentarer, sier hun om statsministerens omtale.

Men nå er det altså andre grunner til å feire.

Fra 2017 er navn med muslimsk/arabisk opphav for første gang med i Almanakkforlagets navnedagsoversikt – og Aisha er første kvinne ut med navnedag 6. januar. Dagen deler hun med Aslaug og Åslaug.

26 nye navn i år

Navneforsker Solveig Wikstrøm er redaktør for navnedagskalenderen - men feirer ikke navnedag selv. Foto: Pressefoto / UIO

– Vi vurderer jevnlig hvilke navn som skal inn i kalenderen, sier Solveig Wikstrøm ved Universitetet i Oslo, som er ansvarlig for å velge ut navnene. Fra 2017 kom det inn 26 nye, ti av dem er muslimske.

Over 90 prosent av den norske befolkningen har navnedag, og det skal være mer enn 450 personer som har det samme navnet før det havner i kalenderen, ifølge Wikstrøm.

Da det ble kjent at Mohammed, Ali og Fatima også skulle få sin egen dag kokte det i kommentarfeltene.

– Det var trist med de negative kommentarene, dette er jo bare et uttrykk for navneskikkene her i landet. Utvalget er basert på statistikk fra SSB, vi har ingen agenda, sier Wikstrøm.

De nye navnedagene Ekspandér faktaboks 6. januar – Aisha, 725 bærere. Navnedag med Aslaug og Åslaug.

16. januar – Hassan, 1206 bærere. Navnedag med Hilmar og Hjalmar.

2. februar – Omar, 1252 bærere. Navnedag sammen med Jostein og Jomar.

18. februar – Fatima, 1268 bærere. Navnedag sammen med Frode og Frøydis.

7. mars – Ali, 3258 bærere. Navnedag sammen med Are og Arild.

16. april – Mohammad, 4119 bærere. Navnedag sammen med Magnus og Mons. Alternative former: Mohamed (3055 bærere), Mohammed (2478 bærere), Muhammad (1601 bærere).

16. mai – Samira, 498 bærere. Navnedag sammen med Sara og Siren.

21. juni – Ahmed, 2486 bærere. Navnedag sammen med Agnar og Annar. Alternativ form: Ahmad (1114 bærere).

10. juli – Amina, 1127 bærere. Navnedag sammen Anita og Anja.

8. august – Yasmin, 555 bærere. Navnedag sammen med Evy og Yvonne.

– Fint og enkelt

Det er 725 kvinner i Norge som heter Aisha. Varianter over navnet er Aesha, Ayesha og Aishath.

– Aisha er et veldig kjent navn i resten av verden, det er enkelt og fint, sier bussjåfør Aisha Ali Mohammed.

Hun er selv oppkalt etter tanten til moren sin, og sier at datteren hennes også vil kalle sin datter igjen Aisha.

I motsetning til i Sverige er ikke navnedagene i Norge offisielle på noe vis. Solveig Wikstrøm synes likevel det er fine dager.

– Det er litt på linje med halloween, en mulighet til å gjøre noe morsomt ut av en dag. Men det er nok mest de unge som er opptatt av det, jeg feirer ikke selv, for å si det sånn.