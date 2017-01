Dette er menneskene som inspirerer Erna Solberg i nyttårstalen

Å heie frem enkeltmenneskers personlige initiativ er Erna Solbergs hovedbudskap i den TV-sendte nyttårstalen 1. nyttårsdag.

– Selv om vi lever i en tid med usikkerhet, så føler jeg optimisme. Jeg har tro på Norge og tro på nordmenn, sier statsministeren.

– Vi er gode sammen. Men vi trenger også de mange enkeltpersoner som flytter vårt samfunn fremover, sier hun og introduserer fem enkeltpersoner som har inspirert henne i år.

Kritiseres av nordmenn og somaliere

Aisha Ali Mohammed har fått kritikk for at hun gjør en manns arbeid. Og for at hun bruker bukser. Men hun har får også kritikk av etniske nordmenn fordi hun kjører buss med hijab.

– Det vet de mange tusen som i dag står uten jobb, og som vi tenker særlig på ved starten av det nye året. Vi må ha arbeidsplasser nok, og flest mulig i arbeid. Det har Aisha Ali Mohammed tatt på alvor. Hun er trebarnsmor og Oslos første kvinnelige somaliske bussjåfør. Hun har utfordret holdninger i sitt miljø om at kvinner skal være hjemmearbeidende, sier Solberg.

– Jeg representerer bedriften og må være høflig. Derfor smiler jeg tilbake, sa Aisha Ali Mohammed til Dagbladet.

Barrierer som kan virke små, kan i virkeligheten være store Erna Solberg, statsminister

– Er du så heldig å havne på hennes buss, håper jeg du gir henne et varmt smil. Da bidrar du til hverdagsintegreringen, sier statsministeren i talen.

NYTTÅRSTALEN: – Vi må heie frem de personlige initiativene, sier statsminister Erna Solberg 1. januar 2017. (Se video av hele talen nederst i saken). Du trenger javascript for å se video. NYTTÅRSTALEN: – Vi må heie frem de personlige initiativene, sier statsminister Erna Solberg 1. januar 2017. (Se video av hele talen nederst i saken).

– Han så at de eldre spiste for lite

Solberg trekker så frem sykepleier Mohsen Jamei som tok initiativ på jobben sin. Flere på Bjørkelia bokollektiv på Gjøvik var underernært. Før halv to var både frokost, lunsj og middag servert. Mohsen Jamei flyttet middagen til halv fire, og han sørget for bedre tid til hvert måltid.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

– Resultatene er fantastiske. De eldre har gått opp i vekt. Sover bedre om natten. Er mer aktive. Hans engasjement har gitt andre mennesker et bedre og mer verdig liv, roser statsministeren sykepleieren.

Opptil 60 prosent av eldre i institusjon er underernært.

– Nå arbeider regjeringen for at alle eldre skal få middag senere på dagen. Enkle grep i velferdstjenestene kan gi store forbedringer. For å løfte kvaliteten i vår eldreomsorg, må vi jobbe smartere. Da trenger vi flere slike ideer, sier Solberg.

Gründer og lege Foto: John Inge Johansen / NRK

– Vi ønsker flere slike forskningsgjennombrudd

Fremskritt kommer det også helsefeltet. I arbeidet på fastlegekontoret lagde Christian Mide en enkel og sikker måte å koble fra brukte sprøytespisser på.

LES MER: Her er redninga for deg som ikke klarer å se nålestikket

– Den skal nå selges i en rekke land verden rundt. Potensialet er stort. Årlig brukes milliarder av sprøyter. Flere av oss må i årene som kommer gjøre som Christian Mide, sier Solberg.

Fremover må vi skape et større rom for de personlige initiativene. Vi må heie dem frem. Erna Solberg, nyttårstalen 1.01.2017

James Lorens ledet en forskergruppe ved Universitetet i Bergen, som sammen med bedriften BerGenBio, som nylig testet sin nye kreftmedisin. Og resultatene på blodkreft var enda bedre enn forventet. Nå skal medisinen testes på andre kreftformer.

– Vi ønsker flere slike forskningsgjennombrudd. Nye og bedre medisiner gir håp. De gir kreftrammede flere verdifulle år sammen med sine kjære, sier statsministeren.

På Ballstad i Lofoten møtte statsminister Erna Solberg legemiddelgründer Christian Mide. Her demonstrerer han en krage som skal hindre innsikt i blod og sprøytestikk. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Berømmer likemannsarbeid

Foto: Kaja Staude Mikalsen

Statsministeren trakk også frem likemannsarbeid i talen. Som at tidligere dømte som hjelper løslatte tilbake til samfunnet. Eller mennesker med alvorlig sykdom som hjelper andre fordi de forstår de følelsesmessige sidene av å ha en alvorlig eller kronisk sykdom.

I Tromsø møtte statsministeren en av ildsjelene bak Kafé X, Jimmy Pedersen. De tilbyr rusfrie aktiviteter for mennesker som har rusutfordringer.

– De som besøker kafeen fortalte om tryggheten i å kunne snakke med andre som forstod deres erfaring, utfordringer og kunne gi en hjelpende hånd videre, sier Solberg.