Her blir bilene diesel-sjekket

– Har du glemt dieselforbudet?

– Om jeg har! Det har jeg dessverre, sier Wilhelm Simonsen, som har blitt stoppet i kontroll.

Bymiljøetaten og Statens vegvesen har stilt seg opp i Kirkeveien tirsdag morgen, for å sjekke at bilene som kjører forbi her ikke er dieselbiler.

Fra klokken 06.00 tirsdag morgen ble forbudt for dieseldrevne kjøretøy å ferdes på kommunale veier i Oslo.

– Du har ikke noen grunn til å bruke dieselbilen i dag? spør kontrolløren fra bymiljøetaten.

– Nei, ikke noen annen grunn enn at det er den bilen jeg har, dessverre, sier Simonsen.

Men Simonsen var heldig i dag og slapp unna med litt informasjon om dieselforbudet. Bilen måtte han parkere på nærmeste egnede parkeringsplass.

– Men i morgen er du ikke like heldig, sier mannen fra bymiljøetaten.

– Det er bra for miljøet, men det er vanskelig for oss som har dieselbil, sier Wilhelms Simonsen, etter han at han ble tatt i kontroll tirsdag. Onsdag morgen må han gå til jobben. Foto: ISELIN ELISE FJELD / NRK

– Vil være fokus på informasjon

På den første dagen av forbudet er nemlig fokuset til etaten å informere bilistene

– Men ved tydelige overtredelser så har vi muligheten til å gi et gebyr og det er 1500 kroner, sier pressekontakt i Bymiljøetetaen, Monica Thorud Olsen.

– Så det er ikke sikkert man får bot i dag, om man bruker dieselbil?

– Det vil nok være litt skjønn og man vil være litt lempelig med tanke på at det er et nytt forbud. Men ved klare overtredelser så er det helt klart mulighet for å få et gebyr, sier Olsen.

Dieselforbudet vil gjelde til Bymiljøetaten mener det ikke er nødvendig lenger. Det blir vurdert forløpende, men foløpig er det varslet tirsdag og onsdag.

