Her åpnes Egon Olsens allé

Det er bydelsutvalget i Gamle Oslo, der det gamle fengselet ligger, som har bestemt at alleen skal kalles opp etter den fiktive forbryteren kjent fra Olsenbanden-filmene. Men navnet ble foreslått av Peter N. Myhre (Frp).

– Jeg tenkte om det finnes noen argumenter mot at det skulle hete Egon Olsens allé. Jeg kom ikke på noen, derfor skrev jeg det forslaget, sier Myhre.

Fremskrittspartiet er kjent som lov og orden-partiet, men den fiktive forbryteren Egon Olsen har de trykket til sitt bryst.

– Det var kjempegøy. Jeg er veldig glad for at forslaget ble tatt imot med entusiasme og at det nå har blitt en realitet, forteller Myhre.

ÅPNET: Her erklærer bydelsleder for Gamle Oslo Line Oma (Ap) den nye Egon Olsens allé for åpnet. Du trenger javascript for å se video. ÅPNET: Her erklærer bydelsleder for Gamle Oslo Line Oma (Ap) den nye Egon Olsens allé for åpnet.

Viderebringer arven

Under åpningen kom Egon Olsen i kjent stil ut av Botsfengselet, som har vært et kjennetegn ved hver Olsenbanden-film siden den første filmen ble vist på norske kinoer i 1969.

– Det å ha noe som følger opp på filmene og karakteren er det viktigste. Det er veldig bra at det blir minnet, sier Paul Edminson som for anledningen var utkledd som Egon Olsen.

Han har lenge vært en del av musikkorpset Olsenbanden Rykinn som har tatt arven videre fra filmene, der de har spilt ut karakterene under oppvisninger. De fikk æren av å spille opp under åpningen.

Ønsker Botsfengselet i ny utkledning

Lederen for bydelsutvalget i Gamle Oslo Line Oma (Ap) ønsker at Botsfengselet, som er vedtatt skal legges ned, nå blir brukt til noe annet for å komme innbyggerne til gode.

SIN BESTE DAG: Line Oma (Ap) kalte åpningen av Egon Olsens allé for sin beste dag som bydelsleder. Foto: Victoria Wilden / NRK

– Jeg håper det skal komme til glede for befolkningen som bor i bydelen. Bygget kan brukes som en kulturinstiutisjon, kafé, skole eller barnehage. Det er mange ting bydelen kunne av glede av.

– Jeg vil at Statsbygg inviterer oss til å se hva vi ønsker å gjøre med dette bygget, sier Oma.

I fremtiden ser ikke Myhre bort ifra at han kan komme med flere forslag, for å hedre den norske filmfavoritten.

– Jeg har en plan, men den er ikke timet og tilrettelagt enda, så må komme tilbake til det, forteller Myhre.

BANDEN: Peter N. Myhre (Frp) står sammen med Benny, Valborg, Kjell og Dynamitt-Harry. Foto: Victoria Wilden / NRK