Hagen tar kampen om stortingsplass

NRK får bekreftet at to lokallag, Grünerløkka Frp og Alna Frp, har varslet Oslo Frp at de fremmer benkeforslag på Hagen på nominasjonsmøtet førstkommende mandag.

Dermed er det klart at det blir kampvotering mellom Hagen og nominasjonskomitéens kandidat Aina Stenersen, som nylig varslet at hun ikke tar gjenvalg som leder for Oslo Frp.

Det var DN som først fortalte at Hagen åpnet for å stå på kampplass på stortingsvalglista og ikke bare på sisteplass, den såkalte æresplassen, som nominasjonskomiteen har innstilt ham på.

Klar tale

– Jeg har littegrann erfaring, jeg er eksponent for klar tale, har en del markante synspunkter og kan delta i den interne debatt, sier Hagen til NRK.

Du tar kampvotering mot en ung kvinne og er selv en godt voksen mann. Hva tenker du om det?

– At det kanskje også på Stortinget burde være noen seniorer. Jeg syns det var veldig trist at Svein Flåtten ikke kunne fortsette (Høyres næringspolitiske talsmann, journ.anm.). Da ligger det ikke an til noen på Stortinget over 70 år selv om det er mange av oss i befolkningen.

– Stortinget bør være mer et speilbilde også aldersmessig, sier Fremskrittspartiets formann gjennom 28 år.

Savnet seg selv

Carl I. Hagen satt på Stortinget i 31 år frem til han ikke tok gjenvalg i 2009. Året etter kom den hyppig siterte uttalelsen om at han savnet seg selv i norsk politikk da han lanserte sitt kandidatur som Oslo-ordfører.

Savner du fortsatt deg selv i politikken?

– Det var en fleipebemerkning. Jeg har vært i politikken hele tiden, sier Hagen.

Siden 2011 har Carl I. Hagen vært gruppeleder for Frp i Oslo bystyre. Han legger ikke skjul på at det er blitt kjedeligere i Oslo rådhus etter siste kommunevalg. Nå er det Rødts Bjørnar Moxnes som har den maktposisjonen Hagen hadde i forrige periode, da det borgerlige byrådet var avhengig av ham for å få flertall.

Kampplass

På de tre første plassene har nominasjonskomiteen innstilt partileder og finansminister Siv Jensen og stortingsrepresentantene Christian Tybring-Gjedde og Mazyar Keshvari.

Oslo Frp har i dag to representanter på Stortinget, og Keshvari er fast møtende vararepresentant for Siv Jensen. Hagen sikter seg inn på å møte av og til som første vara dersom partiet beholder to mandater og fortsetter i regjering.

Men hvis Frp kommer inn med tre og fortsetter i regjeringen, er du plutselig fast møtende?

– Det høres veldig optimistisk ut fra en NRK-journalist, avslutter Carl I. Hagen.