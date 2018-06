Fra i morgen kan du trolig vanne i hagen igjen

Mangel på CO₂ i hele Europa gjør at Oslo kommune har bestemt at hagevanning er forbudt, for å unngå å bruke opp rent drikkevann.

Derfor innførte Oslo kommune klokken 12.00 tirsdag et totalforbud mot hagevanning. Forbudet gjelder både bruk av spreder og vannslange.

Oslo leverer også vann til innbyggerne i Ski.

I går fikk kommunen en leveranse med mer CO₂ enn planlagt. CO₂ brukes til å justere ph-verdien i vannet på renseanlegget.

– Forsyningene fremover er derfor langt mer forutsigbare. Vi får en ny ladning i morgen og det bedrer robustheten betydelig, sier Frode Hult, fungerende avdelingsdirektør i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

Innfører trolig datovanning

Når den neste leveransen med Co₂ kommer i morgen, vil kommunen innføre datovanning istedenfor et hagevanningsforbud.

– Har man et husnummer med oddetall så vanner man på oddetallsdager. Har man et husnummer med partall, så vanner man på disse dagene, sier Hult til NRK.

– Da vanner halvparten av byen den ene dagen og halvparten av byen den andre dagen. Dette har blant annet Bærum kommune som en permanent løsning.

Alle husstander i Oslo vil bli varslet på SMS dersom datovanning innføres.

Jobber med nye vannløsninger i Oslo

Varmt vær har gjort at folk over hele Europa bruker mye vann, som igjen har ført til stor Co₂-mangel over hele kontinentet.

I tillegg har flere av anleggene i Europa den siste tiden hatt teknisk svikt samtidig.

– Det er ingen tvil om at dette er sårbart, sier Hult.

Derfor planlegges det for at Oslo skal få en ny vannkilde og enda et nytt vannbehandlingsanlegg, som ikke bruker Co₂.

– Dette er et pålegg vi har fått av Mattilsynet og skal stå klart innen 2028. Da har vi ett anlegg som bruker Co₂ og ett uten.

En ny vannkilde for Oslofolk kan bli Holsfjorden.

– Dette er veldig nødvendig, fordi Oslos vannforsyning i dag er ekstremt avhengig av Maridalsvannet som vannkilde. Det forsyner over 90 prosent av Oslos befolkning.