Fikk tilbud om hjelp – gikk motsatt vei

Rune Skjold, seksjonsleder for økonomi og etterforskning i Oslo politidistrikt, sier de jobber med å få oppklart hele hendelsesforløpet. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

To menn døde da de ble påkjørt av et passasjertog nær Alnabru i Oslo sent fredag kveld.

Politiet sier mennene som gikk i togsporet ikke fulgte instruksene gitt av en lokfører om å komme seg vekk fra sporet.

– De fikk også et tilbud om å komme inn på et tog, men gikk i motsatt vei og ble uheldigvis påkjørt av et annet tog i det sporet de tok seg inn i, opplyser Rune Skjold, seksjonsleder for økonomi og etterforskning i Oslo politidistrikt til NRK.

Nå blir blant andre førerne av begge tog fulgt opp av sine arbeidsgivere. Politiet har avhørt flere vitner, men sier de ikke vet hva mennene gjorde i sporet eller hvordan de kom seg dit.

– Fremdeles skal vi innhente en god del mer informasjon. Vi har nå teknisk innhenting av teknisk materiale og noen flere vitner som skal avhøres, sier Skjold.

De omkomne var lørdag morgen identifisert, og det jobbes med å varsle pårørende. De omkomne er født i 1984 og 1992 og er polske statsborgere. En tredje person, som også er polsk skal være uskadd. Ifølge politiet har de bodd i Norge en stund og skal ha et nettverk her.

Etterforskning er i gang

Pressevakt i Bane Nor, Olav Nordli, sier de skal gå gjennom alt som kommer frem og vurdere om det er noe de skal ta med seg videre. Foto: Bane Nor

Bane Nor sier de nå skal svare på alle spørsmål fra både politi og havarikommisjonen for å hjelpe til i etterforskningen.

Nå går de gjennom sine logger for å sjekke om toget som var involvert i ulykken ble varslet om at det var folk i sporet, sier pressevakt i Bane Nor, Olav Nordli til NRK.

– Vi må gjennomgå hendelsen og våre logger. Det er et spørsmål om det har vært tilstrekkelig med tid til at man har rukket med å agere og advare det andre toget.

Kurt Olsen, avdelingsdirektør for jernbaneavdelingen i Statens havarikommisjon for transport, sier etterforskningen deres er på et innledende stadiet og for tidlig til å si noe om ulykken. Foto: Statens havarikommisjon for transport

Havarikommisjonen startet sin etterforskning lørdag morgen. Kurt Olsen er avdelingsdirektør for jernbaneavdelingen i Statens havarikommisjon for transport, og sier en ting de ser etter er sikkerhetsbrister.

– Vi har gjort innledende undersøkelser, så har vi bedt om informasjon fra NSB, Bane Nor og andre som eventuelt har noe å bidra med. Og så må vi sette oss ned og analysere det mandag morgen.

Politiet sier at de har ingen informasjon om en eventuell sikkerhetsbrist på stedet.

– Vi gjør tradisjonell etterforskning for å sjekke ut også det, men vi har ingen som helst mistanke om at det skal ha blitt begått en straffbar handling som kan forfølges, sier Skjold.

Ulovlig å ferdes i togspor

Olsen mener at slike dødsulykker er sjeldne i Norge og håper folk forstår hvor farlig ferdsel i togspor kan være.

– For det første er det ulovlig å bevege seg ut i jernbanesporene. Og en slik ulykke som det her viser vel alvorlighetsgraden i det, og vi oppfordrer sterkt også vi at folk ikke gjør det.

Han får støtte fra Bane Nor som også sier at de har fått noen meldinger om ferdsel i ulykkesområdet.

– Det har ikke vært veldig mange rapporter om uønsket ferdsel akkurat i dette området, men noen har vi hatt. Akkurat der hvor ulykken skjedde er det ikke naturlig ferdsel og dermed ikke mange rapporter uønsket ferdsel der, sier Nordli.

Politiet advarer også mot å oppholde seg i togspor.

– Vi er kjent med at enkelte tar seg inn i togspor og områder de ikke skal være. Det har vært folk i områdene og i togsporene tidligere. Men dette er områder som er avstengt og folk må forstå at de ikke skal oppholde seg der, sier Skjold.