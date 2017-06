Fekk 10,5 år for drapet på Egil Tostrup Bråten

Aktor Ingrid Vormeland Salte la ned ein påstand om 11,5 år for 33-åringen, for drap med hensikt å skjule eit grovt ran. Ho meinte den medtiltalte 30-åringen burde få fire år fengsel for forsøk på grovt ran. Begge fekk altså eitt år mindre i fengselsstraff.

Det er 33-åringen som er rekna som hovudtiltalt. Han har tilstått å ha påført Bråten knivstikket han døde av, ifølge obduksjonsrapporten. Den tiltalte var 18 år gamal på drapstidspunktet i 2002.

30-åringen var 16 år gamal, noko aktor Salte har lagt fram som formildande. I tillegg har ho lagt vekt på dei 15 åra som har gått, og at mannen no har tilstått, som formildande omstende.

– Eg registerer at begge blir domfelt i samsvar til tiltalen. Retten har lagt seg på eit lavare nivå enn vår påstand. Dommen vil no bli sendt til riksadvokaten, som tar stilling til om vi skal anke, seier statsadvokat Ingrid Vormeland Salte.

Forsvarar for 33-åringen, Vidar Lind Iversen i retten og har ikkje hatt anledning til å gå gjennom dommen med sin klient. Han vil derfor ikkje kommentere dommen no.

30-åring ankar truleg ikkje

Den medtiltalte sin forsvarar, Vegard Aaløkken, seier hans klient har fått ein dom han kan leve med.

– Eg har fått ei tilbakemelding på at han er nøgd med å bli trudd. Han har fått eit resultat han kan leve med og det går nok mot at han vil akseptere dommen, seier Aaløkken.

Dei to tiltalte har forklara seg ulikt på enkelte punkt. Den drapstiltalte har nekta for at dei to ville rane Bråten, noko 30-åringen har forklara. I dommen har retten i stor grad lent seg på 30-åringens forklaring.

– Han vil vel berre gjere seg ferdig med dommen no, og kome seg vidare i livet, seier Aaløkken.

– Retten har vel i hovudsak lagt min klient si forklaring til grunn for det som skjedde. I og med at det var usemje mellom dei to, er han nøgd med at retten har trudd på det han sa under rettssaka.

Nær femten år etter

Egil Tostrup Bråten blei drepen på veg heim frå kino og pizza med vener, natt til 18. november 2002. Bråten døde av eit knivstikk, som 33-åringen skal ha gitt han ifølge hans eiga forklaring.

I RETTEN: Aktor Ingrid Vormeland Salte meiner drapet blei begått for å skjule anna kriminalitet, som i utgangspunktet er straffeskjerpande. Vegard Aaløkken er forsvarar for 30-åringen og Vidar Lind Iversen er forsvarar for 33-åringen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Då 23-åringen blei oppdaga tilfeldig av ein politipatrulje, der han låg på bakken utanfor inngangen til leiligheta si i Nordahl Bruns gate 22 i Oslo sentrum. Han hadde også fleire skader i hovudet og nakken av ein skrutrekkar, som 30-åringen tilsto å ha brukt.

Bråten-drapet Ekspandér faktaboks Kvelden 18. november 2002 er Egil Tostrup Bråten på kino i Oslo, ifølge SMS-er han har sendt.

er Egil Tostrup Bråten på kino i Oslo, ifølge SMS-er han har sendt. Kl. 0.40: En drosjesjåfør ser det som trolig er Bråten ved Ederkoppen i Oslo sentrum.

En drosjesjåfør ser det som trolig er Bråten ved Ederkoppen i Oslo sentrum. Cirka 0.45: Bråten knivstukket av en eller flere gjerningsmenn noen få meter unna inngangsdøra til Nordahl Bruns gate 22, der han hadde leilighet.

Bråten knivstukket av en eller flere gjerningsmenn noen få meter unna inngangsdøra til Nordahl Bruns gate 22, der han hadde leilighet. Kort tid senere blir to menn fanget opp på et overvåkningskamera i nærheten.

blir to menn fanget opp på et overvåkningskamera i nærheten. Kl. 0.50: En politipatrulje kjører tilfeldigvis forbi stedet, og ser den sårede mannen på gata.

En politipatrulje kjører tilfeldigvis forbi stedet, og ser den sårede mannen på gata. Bråten blir kjørt til Ullevål sykehus, der han dør av skadene kort tid etter ankomst. Kilder: NRK, VG, Politiet.

Ulik forklaring om årsaka

Begge dei tiltalte har forklara seg om drapet, men dei har forklart seg ulikt om kvifor det oppstod. 30-åringen seier dei skulle rane Bråten, men det enda i eit basketak. 33-åringen seier det starta med at den medtiltalte kontakta Bråten for å bruke hans mobiltelefon, og at han sjølv greip inn då det utvikla seg til slosskamp mellom kameraten og Bråten.

33-åring har derfor nekta for at drapet skjedde under eit ransforsøk. Eit drap begått for å skjule ein annan kriminell handling blir dømd strengare. Hans forsvarar, Vidar Lind Iversen, har bedt om at retten ikkje dømmer han for ransforsøk.

– Retten finner videre at (33-åringen, red.anm) har handlet med forsett og i vinnings hensikt. Det vises til at ransforsøket var planlagt. (Tiltalte, red. anm) søkte også etter verdigjenstander etter at Bråten falt i bakken, står det i dommen frå Oslo tingrett.

Obduksjonsrapporten viste at Bråten døde av knivstikket, og at skadane frå skrutrekkaren ikkje fekk betydning for dødsfallet. Dei tiltalte har forklara at dei hadde med seg skrutrekkar fordi dei planla å stjele ein bil.