Familiens bistandsadvokat er uenig med politiet

– Jeg er usikker på om at det er grunnlag for å si at det er en fingert kidnappingssak. Slik jeg ser det, er nok hovedteorien til politiet at det kan være snakk om noe som startet som en kidnappingssak og som nå har utviklet seg til noe annet.

Det sier familiens bistandsadvokat Svein Holden. Han sier at fingert kidnapping ikke er sånn han og familien oppfattet politiet.

– Elementet av planlegging er så stort at det er vanskelig å konkludere med at dette skal ha vært iscenesatt.

Se hele intervjuet med Svein Holden her:

- Det politiet sier om papir er svært interessant

Politiet tror Hagen ble drept

Onsdag fortalte politiet på en pressekonferanse at de nå har endret hovedhypotesen i saken.

De mener kidnappingen av Anne-Elisabeth Hagen kan ha vært fingert for å skjule et drap. Den nye hovedhypotesen er nå at 69-åringen ble drept.

Politiet utelukker likevel ikke at Hagen er bortført, men sier at den hypotesen er «betydelig svekket».

Bistandsadvokat Svein Holden har snakket med familien etter politiets pressekonferanse. Han sier at ingen i familien føler seg mistenkeliggjort.

Familien ble informert om den nye hypotesen på et møte med politiet tirsdag.

Nye opplysninger om trusselbrevet

Ett av politiets viktigste bevis da Anne-Elisabeth Hagen forsvant, var et trusselbrev som skal ha blitt lagt igjen av de angivelige kidnapperne.

Nå tror politiet de kan vite hvor papiret er produsert og solgt.

Brevet, som var skrevet på gebrokken norsk, inneholdt trusler om hva som ville skje med Hagen dersom saken ble kjent, samt et løsepengekrav på ni millioner euro, overført i en anonym kryptovaluta.

Ingen har hørt fra Anne-Elisabeth Hagen siden hun klokken 9.14 om morgenen den 31. oktober i fjor tok en telefonsamtale til et familiemedlem.

Politiet har heller ikke hørt fra personene som angivelig bortførte Anne-Elisabeth Hagen siden i vinter.