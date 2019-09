Familiefar tiltalt for drapsforsøk på egen datter

I september 2017 ble en 18 år gammel kvinne alvorlig skadd på Greverud i Oppegård.

Kvinnen skal ha blitt slått og sparket, før hun ble knivstukket to ganger. Etterpå ble flere av kvinnens familiemedlemmer pågrepet.

Nå er fem av dem siktet for drapsforsøk eller medvirkning til dette. Tirsdag starter rettssaken.

Kvinnens far er tiltalt for drapsforsøk.

Indre blødninger og skadet tarm

Ifølge tiltalen ble kvinnen slått og sparket av begge foreldrene, søsteren og to brødre, før faren knivstakk henne i brystet og i buken.

Kvinnens fra er en mann i 40-årene.

Angrepet skal ha skjedd på parkeringsplassen utenfor huset familien bodde i.

Kvinnen fikk indre blødninger og skader på tarmen etter knivstikkingen. Hun overlevde fordi hun ble fraktet til sykehus kort tid etterpå.

Politiet gikk tidlig ut å sa at de etterforsket saken som æresvold.

Kriminalteknikere fra politiet på i nærheten av åstedet i Oppegård. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Store plager i ettertid

Monica Lindbeck er kvinnens bistandsadvokat. Hun sier kvinnen nå har ventet lenge på rettssaken.

– Hun er glad for at de endelig skal komme i gang. Hun er veldig nervøs og gruer seg, sier Lindbeck til NRK.

– Hun har det veldig dårlig og blir fulgt opp av psykolog og lege ukentlig, fordi hun har mye fysiske og psykiske plager.

Les også: Demonstrasjon mot æresvold og sosial kontroll

Faren sier han var hardt presset

Faren har sittet i varetekt siden han ble fengslet i september 2017. Hans forsvarer sier han gleder seg til å bli ferdig med rettssaken.

– Han erkjenner de faktiske forhold, men erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen, sier forsvarer Finn Krokeide.

Krokeide sier han er spesielt opptatt av hva som var foranledningen for knivstikkingen.

– Hans forklaring er at dette skjedde spontant. Han var under et enormt press fra ytre omgivelser, sier Krokeide.

I etterkant av hendelsen, skal familien ha lagt skylden på kvinnens 14 år gamle bror, ifølge tiltalen.