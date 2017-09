Politiet: – Mistenker æresvold

Far og mor og to søsken, en 18-åring og en 21-åring, varetektsfengsles i fire uker torsdag ettermiddag. To av ukene er med full isolasjon.

To søsken på 15 og 16 år er også siktet i saken, men er overført til barnevernsomsorgen. Et yngre søsken er også tatt hånd om av barnevernet, men er ikke siktet i saken på grunn av den unge alderen. Det er flere barn i familien.

Kvinnen ligger skadet på sykehus.

Politioverbetjent Rikke Hallgren i Øst politidistrikt. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

– Hun er svært preget av hendelsen, selfølgelig mentalt, men også fysisk. Det er selvfølgelig ikke lett for henne, sier Rikke Hallgren i politiet.

Har politibeskyttelse på sykehuset

Kvinnens bistandsadvokat, Monica Lindbeck, sier at etter omstendighetene er det bra med henne.

– Hun er i bedre form i dag enn hun var i går.

Hun er nå innlagt på sykehus med politibeskyttelse.

– Politiet vurderer det som hensktsmessig med politibeskyttelse i forhold til etterforskingen.

Bistandsadvokaten sier at kvinnen ikke har forklart seg om bakgrunnen for hendelsen ennå, bare om hendelsesforløpet.

Bodde ikke med familien

Politiet har snakket med 18-åringen på sykehuset, men har ikke et klart bilde av hvordan stikkskadene hun fikk har skjedd. Politiet vet noe om hva som skjedde forut for angrepet, men vil ikke komme nærmere inn på det.

Hun bodde ikke sammen med familien sin på Oppegård da hun ble angrepet.

– Det er naturlig å tenke dithen at når det er flere familiemedlemmer med utenlands bakgrunn som er siktet i samme sak at det er relatert til æresvold. Så det er en av de teoriene vi jobber ut fra.

Når begrepet æresdrap/æresvold brukes er det definert som drap/vold begått av et familiemedlem for å «gjenopprette» familiens ære etter en handling som er vurdert som ødeleggende for familiens rykte.

Advokat Harald Jahren. Foto: Øzger Tufan / NRK

Farens forsvarer, Harald Jahren, mener det er for tidlig å ta stilling til hva slags type drapsforsøk dette er.

– Det må jo etterforskingen i såfall vise. Men jeg fastholder at min klient har sagt at han ikke har noe med dette å gjøre. Han sier at han ikke har sett noen bli stukket med kniv. Faren er fortvilet over hele situasjonen, sier Harald Jahren.

Politiet vil ikke si noe om nasjonaliteten til familien.

– Det er av hensyn til de øvrige familiemdlemmene som skal leve videre i lokalsamfunnet.

– Vi har ikke helt kartlagt hendelsesforløpet. Det er grunnen til at vi ber vitner til hendelsen på Greverud torsdag 12. september i tidsrommet 18.30 til 19.00 om å ta kontakt med politiet hvis de har noe som kan belyse saken.