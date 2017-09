Seks siktet for drapsforsøk på kvinne (18) i Oppegård – alle er i familie

Politiet fikk ved 19-tiden tirsdag melding om en voldshendelse i Oppegård i Akershus, der offeret var en 18 år gammel kvinne.

– Kvinnen ble fraktet til sykehus. Hun var svært alvorlig skadet, men er nå utenfor livsfare og skadene er beskrevet som moderate, sier politioverbetjent Rikke Hallgren i Øst politidistrikt.

– Vi har pågrepet seks personer. Alle er i familie med fornærmede. Samtlige er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk, sier Hallgren.

De pågrepne er fra «godt voksne til mindreårige», ifølge politiet.

– Noen av dem er under 18 år. Vi har derfor involvert barnevernet og de blir avhørt av folk som har kompetanse til å avhøre mindreårige, sier Hallgren.

Kommunen følger opp

Det kommunale kriseteamet i Oppegård kommune er varslet og bistår i saken.

Ordfører Thomas Sjøvold i Oppegård.

– Kommunen følger opp familien, sier ordfører Thomas Sjøvold til NRK. Han sier at kriseteamet yter helsetjenester, uten at han vil gå i dybden om hva det innebærer.

– Det er en omfattende tiltakspakke med bistand til de berørte. Utover det er det politiet som håndterer saken, sier ordføreren.

Også rådmann Lars Henrik Bøhler sier at kriseteamet bistår familien, men at han ikke kan gi noe mer informasjon før han har vært i møte med politiet og andre i kommunen.

Mulig varetektsfengsling

Det er foreløpig uklart om volden skjedde i kvinnens hjem, men dette er et av punktene politiet forsøker å få klarhet i. Politiet ønsker ikke å si noe nærmere om hvor i Oppegård dette har skjedd og ønsker heller ikke å si noe om mulig motiv for ugjerningen.

– Vi er i en innledende fase av etterforskningen, og jobber med å få klarhet i hva som har hendt, sier politioverbetjent Hallgren.

Hun sier at politiet fortsetter den tekniske etterforskningen og avhør av pågrepne og vitner utover dagen.

Det ligger an til at politiet vil fremstille de siktede for varetektsfengsling senere denne uka.

NRK kommer tilbake med mer.