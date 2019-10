Erkjenner overgrep mot flere hundre barn og unge

En 42 år gammel mann fra Romerike sitter i dag i Nedre Romerike tingrett, tiltalt i en svært omfattende overgrepssak.

I løpet av nesten fire år mellom 2014 og 2018 hadde mannen i 40-årene videosamtaler med barn under 16 år som han fikk til å kle av seg og onanere foran webkamera. Han utga seg for å være en jente og kalte seg for Stine. Den yngste var ni år gammel da en slik videosamtale fant sted.

–Tiltalte har levd ett liv i den virkelige verden og ett liv på nett, sa hans forsvarer Gunhild Lærum i retten.

Hun forklarte at mannen har levd et skjult liv som homofil på nettet.

– Han har levd på en livsløgn om at han er heterofil. Bak fasaden har det skjult seg en homofil legning og forvrengt seksualitet, sa Lærum.

Mannen erkjenner overgrepene og hans forsvarer sier han har lurt ofrene:

– Dette er hans ansvar. Han er en voksen mann som har lurt de i andre enden.

488 samtaler med 263 barn

I videosamtalene flørtet mannen med barna, pratet seksuelt med dem og sendte seksualiserte bilder, heter det i tiltalen. Den tiltalte lovet også å utføre seksuelle handlinger med seg selv hvis barna gjorde det samme.

– Guttene har trodd at de snakket med ei jente som var ett eller to år eldre. Siktede har vært veldig dyktig til å bruke ungdomsspråk, fortalte koordinerende bistandsadvokat Anette Holt Tønsberg da mannen ble siktet tidligere i år.

Mannen erkjente straffskyld etter siktelsen i mars.

Bildene og videoene mannen mottok brukte han i andre videosamtaler med andre barn.

Under kallenavnet «Gangstaboy» hadde den tiltalte mottatt eller produsert 1842 bilder eller videoer som han brukte i samtaler med unge jenter. Han hadde også oppbevart 93 231 bilder og 17 videoer som viste barn i seksuelle situasjoner.

– I denne saken er det 450 tilfeller av seksuell omgang med barn under 16 år. De har altså blitt forledet til å begå seksuell omgang med seg selv. Gjennomsnittsalderen på de fornærmede er 13 år, sa aktor Carl Graff Hartmann i sitt innledningsforedrag.

Overgrepene har bare skjedd via internett og det har ikke vært noen fysiske møter mellom tiltalte og de fornærmede.

To omfattende saker fra Romerike

I januar startet norgeshistoriens mest omfattende overgrepssak i Nedre Romerike tingrett, hvor 300 gutter var ofre.

Bare noen uker senere avsluttet Øst politidistrikt opprullingen av denne overgrepssaken. Tre gutter er ofre i begge sakene.

Mor kontaktet politiet

Saken startet med at moren til en ti år gammel gutt fra Trøndelag i november 2017 hørte en jentestemme på soverommet hans etter leggetid.

– Jeg gikk inn og oppdaget at han holdt en videosamtale på telefonen sin. Han fortalte om Stine på 15–16 år som hadde flere småkjærester i Norge. Kameraet hennes var imidlertid ødelagt, slik at det bare var min sønn som ble filmet, har moren tidligere sagt til NRK.

Mannen ble pågrepet i januar 2018 og har sittet i varetekt siden.

– Han er lettet over å ha blitt pågrepet fordi han ville ut av dette. Han har bedt om hjelp i fengsel, sier hans andre forsvarer Gard A. Lier.

– Hvorfor ba han ikke om hjelp tidligere dersom han ville ut av dette?

– Dette ble en avhengighet, noe han holdt på med i det skjulte. Det var vanskelig å søke hjelp.