Dømt til 13 og et halvt års fengsel for Bjørndal-drap

I Oslo tingrett innrømmet den norsk-pakistanske mannen å ha avfyrt skuddet som tok livet av den polske mannen, da rettssaken startet 1. oktober.

Han nektet likevel straffskyld, og mente våpenet gikk av ved et uhell. Han forklarte i retten at han egentlig skulle slå 31-åringen med våpenet.

Det tror ikke Oslo tingrett på. De mener han tok ladegrep på maskinpistolen, og at skuddet ikke var en ulykke. Retten utelukker også at skuddet ble utløst ved at tiltalte «kom borti» avtrekkeren, står det i dommen.

Politiets hovedbevis var en video som er innhentet fra garasjen der drapet skjedde.

Nå har tingrett dømt han til 13 år og seks måneders fengsel. I tillegg er han dømt til å betale de etterlatte til sammen 400.000 kroner i oppreisning.

Han må også betale noe over 50.000 kroner i erstatning til NHO forsikring.

Det er ikke klart om 34-åringen anker dommen.

Tror mannen var et tilfeldig offer

Politiet har hele tiden ment at den polske mannen var et tilfeldig offer. De mener mannen ble skutt etter å ha hjulpet til med en fastkjørt bil, sammen med to andre forbipasserende.

Skuddet traff først den avdøde i skulderen og så i hodet. I retten forklarte 34-åringen at han trodde den polske mannen skulle angripe ham.

– Jeg valgte da å svinge til med våpenet og traff ham i skuldra. Da sa det pang, og det gikk av et smell. I full panikk tok jeg det andre våpenet fra bilen og begynte å løpe rundt på stedet før jeg kjørte derfra i en annen bil, sa 34-åringen i retten.