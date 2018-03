Politiet bekrefter overfor NRK at de ser på videoopptakene fra garasjeanlegget på Bjørndal etter at en polsk mann i 30-årene ble skutt der tidlig mandag denne uken.

Tirsdag kveld døde mannen av skadene, og en person er pågrepet og siktet i saken.

Det er flere overvåkningskameraer i garasjeanlegget, og episoden kan dermed ha blitt fanget på tape.

– Vi jobber med å se gjennom opptakene, men utover det har jeg ingen kommentar, sier politiinspektør Grete Lien Metlid til NRK.

En 32 år gammel mann seg for politiet i samråd med sin forsvarer tirsdag kveld. Han er nå siktet for drapet, og har samtykket til fengsling.

Politiet opplyser at det er en kobling mellom drapet i Bjørndal og skytingen på Lambertseter natt til mandag, og at det har med siktede å gjøre.

Politiinspektør Grete Lien Metlid bekrefter at politiet går igjennom opptak fra overvåkningskameraene i garasjekjelleren. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Tilfeldig offer

Onsdag opplyste politiet at de tror den nå drepte mannen kan ha vært et tilfeldig offer.

– Vi jobber med en teori om at den avdøde kan ha kommet i en situasjon som gjorde han til et tilfeldig offer, sa Metlid.

Politiet har tidligere ikke utelukket at det kan være en sammenheng mellom denne skytingen og episoden mandag morgen, der en polsk mann i 30-årene ble skutt i et garasjeanlegg på Bjørndal i Oslo.

Tirsdag kveld døde mannen av skadene, og politiet opplyste onsdag at de tror han kan ha vært et tilfeldig offer. Metlid sa til NRK at den siktede mannen er kjent for politiet.

– Det er en person vi kjenner fra tidligere. Vi har søkt etter han og hatt dialog med hans forsvarer, og gjennom forsvareren kom den siktede til politiet og ble satt i arrest, sa Metlid til NRK.

Politiet sa tidlig at de trodde skyteepisodene var et oppgjør i et kriminelt miljø.