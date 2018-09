Dobbelt gjennomslag på Follobanen

Siden de to maskinene ble skrudd på i september for to år siden, har de boret seg ni kilometer nordover gjennom Ekebergåsen mot Oslo sentrum.

Når jernbanetunnelen står ferdig vil den bli 20 kilometer lang, og med det være den lengste i Norden.

Da de to tunnelboremaskinen slo seg gjennom fjellet tirsdag, skrev de historie. Det er første gang to slike maskiner har boret så tett etter hverandre og fått gjennomslag helt samtidig, ifølge Bane NOR.

Skal gi kortere reisetid

I Nasjonal transportplan ligger det til grunn at det skal investeres opp mot 270 milliarder kroner på jernbanen frem til 2040.

Økt kapasitet og kortere reisetid på Østfoldbanen er målet. På markering av tunnelgjennomslagene tirsdag, var samferdselsminister Jon Georg Dale optimistisk.

– Dette er en viktig dag for alle reisende i Oslo-området. Follobanen vil gjøre hverdagen enklere for mange, og påvirke hvor de vil bo og arbeide, sa Dale.

Målet er blant annet å halvere reisetiden mellom Oslo og Ski.

Store maskiner

Fire maskiner, som hver veier 2400 tonn er kjøpt inn til Follobaneprosjektet.

To av maskinene går i retning Ski, og de to andre har gått i retning Oslo sentrum.

Hele operasjonen styres fra et sentralt riggområde på Åsland, utenfor Oslo.

I tillegg til å bore, legger maskinen betongfundamentet slik at tunnelen så å si er ferdig når maskinen har krabbet seg gjennom fjellet.

Se video av hvordan boremaskinene ble bygget.



Oppkalt etter dronninger

To av tunnelboremaskinene har fått navn etter kvinner med tilknytning til Oslo og Middelalderparken, der mye av arbeidene foregår.

Den ene maskinen er oppkalt etter Dronning Eufemia. Eufemia var dronning i Norge fra 1299, og var gift med kong Håkon Magnusson. Maskin nummer har fått navnet Dronning Ellisiv, etter Ellisiv som var dronning fra 1046 og gift med Kong Harald Hardråde.

Neste år starter arbeidet i sørgående retning og to andre maskiner skal gjøre sammen jobben som dronning Eufemia og dronning Ellisiv har gjort i retning Oslo.