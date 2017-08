Dette er trolig fluktbilen etter våpeninnbruddet

Sent mandag kveld fikk politiet melding om en mørkegrå Audi A7 som var hensatt i Østre Hurdalveg på Eidsvoll Verk, rett ved Nebbenes Kafeteria.

Dette viser seg å være en av de to bilene politiet knytter til våpentyveriet, etter å ha gransket video- og overvåkingsfilmer fra området.

Lensmann Espen Sandvold ønsker informasjon på tipstelefon 63 96 92 68. Foto: Sjur Sjelbreid Førland / NRK

– Bilen hadde påsatt kjennetegn AE36566. Dette er bilskilter som tidligere er stjålet fra et verksted i Oslo, sier lensmann i Eidsvoll og Hurdal, Espen Sandvold.

Selve bilen vet de foreløpig lite om. Politiet antar den er stjålet, men vet ikke hvor, når eller fra hvem.

– Informasjon om bilen og dens bevegelser den siste tiden er av største interesse, sier lensmannen.

Flere biler

Ut fra overvåkingsmateriale mener politiet nå at tyvene brøt seg inn i våpenbutikken BørseLars på Dal i Eidsvoll mellom klokken 00.15 og 00.30 natt til mandag.

Butikken selger våpen av flere forskjellige typer, både halvautomatiske og våpen som skyter enkeltskudd, fra rifler og hagler til gammeldagse svartkruttrevolvere.

Bilen som ble krasjet inn i porten til våpenforretningen var stjålet 18.juli i år. Foto: Politiet

– Det er for tidlig å si noe om antall personer eller en beskrivelse av disse. På bildene ser vi minst to biler, men kan ikke se bort fra at det er flere. Blant annet må vi tro at tyvene har kjørt videre i en annen bil fra Nebbenes, sier Sandvold.

En annen Audi ble brukt som rambukk for å komme seg inn i butikken, og ble etterlatt på stedet. Denne bilen ble stjålet fra Drøbak tidligere i sommer.

Avhøres i dag

– Vi vet ennå ikke noe mer om omfanget av tyveriet, men ifølge de ansatte er det snakk om en betydelig mengde våpen som er på avveie, sier lensmann Espen Sandvold.

Innehaveren av butikken er på vei hjem fra Baku i Aserbajdsjan der han har vært på EM i skyting, og skal avhøres i løpet av dagen. Da blir det trolig klart hvor mye som er stjålet.

– Vi jobber ut fra at det kan være alt fra vanlige kriminelle til tyngre organiserte miljøet, så vi holder alle muligheter åpne.

– Er dere redd for at våpen og gjerningsmenn er ute av landet?

– Selvfølgelig frykter vi det, men vi har såpass bra med spor at vi har et godt håp om å komme videre med saken. Vi har så god progresjon i etterforskningen at vi er optimister med tanke på oppklaring av saken.