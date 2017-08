Departementet har gjort endringer for å begrense støy fra beredskapssenter

Beredskapssenteret på Taralrud i Ski kommune utenfor Oslo skal etter planen ha to utendørs skytebaner. Det kommer også en helikopterbase med hangar og servicefunksjoner for tre politihelikoptre, skriver Aftenposten.

Statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) mener Justis- og beredskapsdepartementet har planlagt nok støydempende tiltak rundt det nye beredskapssenteret.

Etter å ha møtt stor motstand fra beboerne i området, kommer Justis- og beredskapsdepartementet med flere tiltak for å redusere støyen fra anlegget.

– For det første blir standplass for skytetreningen innebygd, noe som vil avdempe støyproblematikken ganske kraftig. Det foreslås også å bygge opp en støyskjerm mot bebyggelsen, sier statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justis- og beredskapsdepartementet til Aftenposten.

Det er uaktuelt å flytte helikoptrene eller andre tjenester vekk fra senteret, fordi hensikten med senere er å samle beredskapsressursene, understreker Sættem.

– Det er positivt at de gjør noen ytterligere tiltak, men det er fryktelig vanskelig å se hvor mye dette vil dempe støyen, sier Helge Marstrander i aksjonsgruppen Stopp støyen til avisen.

Ifølge utregninger fra departementet er støyen innenfor tillate grenser, og verken skoler eller barnehager blir rammet av maksimalnivået fra eksplosiver.

I dag arrangerer aksjonsgruppen «Stopp støyen» et terreng- og sykkelløp for barn på Taraldrud for å markere motstand mot planene for det nye beredskapssenteret.

Gruppen mener områdene som kommer til å bli påvirket av støy fra senteret betyr mye for helsen til innbyggerne i området. De mener derfor at det må gjøres støydempende tiltak også mot Marka, ikke bare mot boligområder, skoler og barnehager.