Del dine eid-bilder med hele Norge!

Eid al-Fitr markerer slutten på den muslimske fastemåneden ramadan. Høytiden kalles ofte bare id eller eid.

Feiringen varer i tre dager og følger lokale tradisjoner, men begynner ofte med fellesbønn og preken i moskeen. Mangke kler seg i fine klær, besøker familie og venner og gir hverandre gaver.

Tradisjonsrikt talkshow på TV

TV-begivenheter som «Kvelden før kvelden» og NRKs 17. mai-sendinger samler tradisjonelt flere hundre tusener feirende nordmenn foran tv-skjermen.

I år håper NRK at landets 200 000 muslimer vil få noe av den samme hyggestemningen gjennom tv-en og inn i stua under eid.

Programleder Noman Mubashir var blant programlederne under fjorårets 17.mai-sending. Onsdag feirer han eid på NRK1. Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

– NRK har i flere år presentert de religiøse sidene ved eidfeiringen. Denne gangen ønsker vi å sette søkelyset på alle de kulturelle tradisjonene, forteller Noman Mubashir, programlederen som inviterer til feiring.

– Alle muslimer er forskjellige

I programmet har Mubashir invitert flere profilerte muslimer for å mimre om tradisjoner, barndom og ikke minst mat.

På gjestelisten er journalisten Kadafi Zaman, programlederen Faten Mahdi Al-Hussaini, komikeren Jonis Josef og Nancy Herz, best kjent fra bevegelsen Skamløse jenter.

– Ingen norske muslimer er like. Noen er religiøse, andre er ikke-praktiserende, men de fleste har til felles at de synes det er veldig fint å feire eid, sier Mubashir.

EIDSELFIE: Stemningen er god når programleder Noman Mubashir ber om en selfie med sine eidfeirende gjester. Foto: Jonis Josef / NRK

For mange muslimer handler det om at familien feirer sammen. Det er først og fremst barnas dag, og de får masse gaver ofte i form av penger.

– Det er en dag fylt av glede, forventninger og god stemning, utdyper han.

Eidmat med en tvist

Mange er glade for at fasten er over. Derfor er maten ofte i sentrum når man skal feire eid.

NRK får hjelp av mesterkokk Stian Floer som disker opp flere tradisjonsrike eid-retter som «Tabbouleh», «Dolma» og «Kylling Tandoori».

Floer, som er en av kokkene og eierne i restaurantgruppen Lava Oslo, gir de tradisjonelle rettene en moderne tvist.

Han overrasker også gjestene med en hemmelig oppskrift på kamelkjøtt.

Programmet sendes på NRK1 onsdag kveld klokken 21.20. Det kan også sees i NRK TV.