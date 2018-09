Coca-Cola truer med søksmål mot norsk brusprodusent

Mannen bak brusen Jallasprite og Tøyen-Cola, Jarle Hollerud i O. Mathisen, har fått frist innen fredag til å endre navnet. Hvis ikke havner saken i retten, skriver Vårt Oslo.

Det er The Coca-Cola Company som står bak Coca-Cola, Sprite og Fanta som krever at alle flasker merket Jallasprite fjernes fra butikkene, og at etiketter og markedsføringsmateriell ødelegges.

Coca-Cola har fått støtte av patentstyret, men Hollerud har ingen planer om å fjerne flaskene med det første.

– Jeg har svart at jeg er åpen for å endre navnet, men endringen kan først skje i november eller desember, ettersom all emballasjen allerede er produsert, sier Jarle Hollerud til NRK.

TRUER MED SØKSMÅL: Coca-Cola mener at bruken av Sprite i Jalla-varemerket, krenker Coca-Colas rettigheter. Foto: Seth Perlman / AP

Ikke enig

Selv om Hollerud er åpen for å endre på navnet, er ikke enkeltmannsforetaket enige i at de bryter loven.

– Jallasprite og Sprite er verken like i fargevalg, utseende, stavemåte eller presentasjon. De er to rake motsetninger, og kan umulig forveksles.

Dette er flasken med navnet det strides om. Mannen bak flasken, Jarle Hollerud, sier han er åpen for å endre navnet, men vil uansett beholde "Jalla" i navnet. Foto: Privat

Hollerud forteller at de ikke har tid til å tilbakekalle alle varene og destruere emballasjen før fredag.

– Vi får se hva det blir til. Hvis det havner i tingretten ser forhåpentligvis dommeren at det ikke er mulig å forveksle Jallasprite og Sprite.

– Forvekslingsmuligheten er stor

Advokat Håkon Tysnes Kaasin representerer The Coca-Cola Company, og sier selskapet måtte ta grep da de oppdaget at noen prøvde å bruke varemerket som et beskrivende navn på sitronbrus.

– Sprite er et av de viktigste varemerkene til The Coca-Cola Company. Da de oppdaget at noen prøver å bruke varemerket var de nødt til å reagere. Ellers risikerte man at varemerket ville gå inn i dagligtalen som en betegnelse på sitronbrus. Det kalles for en degenerering av varemerket og er veldig skadelig, sier Kaasin.

Patentstyret som jobber ut fra markedsføringsloven og loven om varemerkeinngrep, har kommet frem til at forveksling mellom Sprite og Jallasprite er stor. Avgjørelsen kan imidlertid ankes.

– I en rettssak vil de to partene kunne legge fram sine syn, og det blir da rettens oppgave å eventuelt overprøve vår vurdering, sier seksjonssjef i Patentstyrets design- og varemerkeavdeling, Knut Andreas Bostad.