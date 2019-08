Byrådslederen: – Alle kjøretøy i Oslo skal være uten klimautslipp

Byrådet i Oslo har lagt fram en ny klimastrategi som viser hvordan hovedstaden skal bli verdens første utslippsfrie storby.

Strategien peker spesielt på tre områder der det må skje store endringer. Dette er målene:

Alle kjøretøy i Oslo skal være uten klimautslipp, og trafikken skal reduseres.

Oslo skal fase ut all bruk av fossil diesel på bygge- og anleggsplasser.

Mer klimavennlig forbruk og mindre avfall, og utslippsfri avfallsforbrenning.

Klimapolitikken skal også gi Oslo bedre luftkvalitet og oppvekstmiljø når trafikken går ned og kollektivtilbudet styrkes, ifølge byrådet.

– Vi skal gjøre det vi kan for at alle biler i Oslo skal være utslippsfrie, men vi er avhengige av staten, sier miljø-og samferdsesbyråd Lan Marie Berg til NRK.

– Det er ambisiøst, men mulig, sier Berg.

En utslippsfri storby

– Dette er den mest ambisiøse klimastrategien for noen storby i verden. Sammen med Oslos innbyggere og næringsliv vil vi i de neste 11 årene jobbe for å fjerne de gjenværende kildene til klimagassutslipp i byen, sier byrådsleder Raymond Johansen.

– Sånn gjør vi Oslo til en enda bedre by å bo, jobbe, leve og investere i.

– Betyr det at det ikke vil være diesel og bensinbiler i Oslo fremover?

– Det kommer kanskje til å være det, men det skal ikke lønne seg, sier Johansen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap), byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (Mdg) og byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (Sv) var på pressekonferansen.

Dette er byrådets klimamål: Ekspandér faktaboks Oslos klimagassutslipp er redusert med 95 prosent i 2030 sammenliknet med 2009.

Oslos natur skal forvaltes slik at naturlige karbonlagre i vegetasjon og jordsmonn blir ivaretatt og opptaket av klimagasser i skog og annen vegetasjon øker mot 2030.

Oslos samlede energiforbruk i 2030 er redusert med 10 prosent sammenliknet med 2009.

Oslos evne til å tåle klimaendringer er styrket fram mot 2030, og byen utvikles slik at den er rustet for de endringene som forventes fram mot 2100.

Oslos bidrag til klimagassutslipp utenfor kommunen er betydelig lavere i 2030 enn i 2020. Kilde: Oslo kommune

Skal gjøre kollektivtilbudet bedre

Det skal bli enda enklere for Oslofolk å greie seg uten bil i byen, gjennom økt tilrettelegging for bildeling, et enda bedre kollektivtilbud og flere sykkelveier.

Blant de viktigste tiltakene i strategien er kraftig satsing på å utvide kollektivtilbudet. Et av de viktigste tiltakene er bygging av ny T-banetunnel gjennom sentrum.

– Denne strategien er vårt svar til alle de unge som streiker for klimahandling. Allerede ser vi at klimaendringene fører til mer ekstremvær, tørke og flom. Det er de fattigste som rammes hardest, men klimaendringene rammer nå også Oslos befolkning, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg.

Lan Marie Berg, miljøbyråd i Oslo, ble rørt til tårer under pressekonferansen fredag formiddag. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Så langt i år er det foretatt over 185 millioner reiser med buss, trikk, bane, tog og båt i Norge. Sammenlignet med antall kollektivreiser ved samme tid i fjor, tilsvarer dette en økning på over ti millioner reiser.

– Vi som bor i Oslo har de siste årene vist at det er mulig å redusere klimagassutslippene på kort tid. Med denne strategien tar Oslo ansvar og leder an i kampen for en tryggere fremtid, sa en rørt Berg, som felte en tåre under pressekonferansen.

Dette er byrådets satsingsområder for bedre klima: Ekspandér faktaboks Oslo skal forvalte Marka slik at vi tar vare på karbonlagrene i skogen, gir naturen mulighet til å tilpasse seg klimaendringene, og slik at Markas bidrag til å forebygge konsekvenser av klimaendringene bevares.

Oslo skal bevare og restaurere vassdrag, fjord, parker og friområder. Oslo skal utvikle byen innenfra og ut og fortette ved kollektivknutepunkter.

Gange, sykkel og kollektivtrafikk skal være førstevalgene for reiser i Oslo. Biltrafikken i Oslo skal reduseres med en tredel innen 2030, sammenliknet med 2015

At alle personbiler på Oslos veier skal være utslippsfrie i 2030. Kollektivtrafikken skal være utslippsfri senest i 2028.

At alle varebiler skal være utslippsfrie. All tungtransport i Oslo skal være utslippsfri eller bruke bærekraftige fornybare drivstoff innen 2030.

Havnevirksomhet og ferdsel på fjorden skal være tilnærmet utslippsfri.

Bygge- og anleggsvirksomheten i Oslo skal bli fossilfri, deretter utslippsfri innen 2030.

Oslo skal ha en kretsløpsbasert avfalls- og avløpshåndtering basert på ombruk, materialgjenvinning og energigjenvinning som ikke gir utslipp av klimagasser.

I Oslo skal en større andel av energien produseres lokalt, og ulike energiløsninger skal utfylle og avlaste hverandre.

Bygg i Oslo skal bruke elektrisitet og varme effektivt og redusere energibruken

Oslo kommune skal legge til rette for redusert og mer klimavennlig forbruk hos innbyggere og næringsliv. Kommunen skal selv etterspørre varer og tjenester med lavt klimagassutslipp. Oslo skal begrense utslipp knyttet til materialforbruk til bygg og anlegg.

Oslo kommune skal gjennom kommunikasjon, dialog, opplæring og samarbeid stimulere innbyggere og næringsliv til klimavennlig atferd.

Oslo kommune skal tilrettelegge for klimavennlig innovasjon og omstilling gjennom tett samarbeid mellom kommunen og byens næringsliv, forskere, organisasjoner og innbyggere.

Oslo kommunes system for klimastyring skal videreutvikles. Klimamål skal være styrende for kommunens budsjetter. Klimabudsjett skal inngå i kommunens årlige budsjetter. Hensyn til utslippsreduksjoner og et endret klima skal ivaretas i alle relevante beslutninger.

Oslo kommune skal samarbeide tettere med stat, region og andre storbyer for å sikre at vi blir en nullutslippsby som er rustet til å takle de klimaendringene som kommer.

Oslo kommune skal samarbeide internasjonalt for å tilegne seg kunnskap om de beste klimaløsningene, samt dele vår erfaring og spre klimaløsninger internasjonalt som raskt kan redusere utslipp.

Omstillinger for næringslivet fremover

Den nye klimastrategien gir nye muligheter for næringslivet i byen, mener byrådet.

Alle bedrifter må forberede seg på å bli utslippsfrie i løpet 11 år. Dette vil kreve store omstillinger for bedrifter innen transport, bygg- og anlegg, ifølge byrådsleder Raymond Johansen.

– Kommunen skal bistå i denne omleggingen, og samtidig bruke egen innkjøpsmakt til å skape markeder for klimavennlige løsninger. Slik stimuleres det grønne skiftet og det skapes nye mulighet hvor norsk næringsliv får et internasjonalt forsprang, sier Johansen.

Miljøhovedstad 2019

Oslo er kåret til europeisk miljøhovedstad i 2019.

Prisen er ikke den første Oslo får for sitt miljøarbeid. Blant annet ble de i 2003 kåret til Europas bærekraftige by.