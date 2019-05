Finansdepartementet tror ikke på Stortingets mål om nullutslipp i 2025

I Nasjonal transportplan 2018-2029 har Regjeringen og Stortinget sagt at det ikke skal rulle en eneste ny personbil ut av landets bilforhandlere i 2025 som har klimaskadelige utslipp.

Men Finansdepartementet tviler tilsynelatende på målene som politikerne har satt.

I nasjonalbudsjettet for 2019 skriver departementet at hver fjerde nye bil i 2030 ventes å være en ladbar hybrid. Det betyr en bil som har fossil forbrenningsmotor og et batteri som kan lades i tillegg.

– Det viser at fagpersoner i Finansdepartementet ikke tror helt på politikernes planer, sier sjefredaktør Atle Falch Tuverud i bransjenettstedet Bilnytt.no.

Elbilandelen av nybilsalget i Norge var i april på 40 prosent ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), etter å ha nådd rekordhøye 58 prosent måneden før.

Bilforhandlere tror ikke på nullutslippsmålet

I en undersøkelse som bransjenettstedet Bilnytt legger frem i dag blant mer enn 700 nybilforhandlere, svarer de fleste at de ikke tror på at det bare vil selges nullutslippsbiler i 2025.

Elbilprodusenten Tesla selger direkte fra produsent, og er ikke omfattet av denne forhandlerundersøkelsen.

– Tallene viser at tre av fire nybilforhandlere mener at det ikke er sannsynlig med nullutslipp i 2025 på alle nye biler, sier Tuverud.

Men statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet sier at han tror på det politiske målet om nybilsalget i 2025, selv om byråkratene i hans eget departement ser det annerledes.

– God tro på at målet kan nås

– Det er riktig i at vi i nasjonalbudsjettet har en fremskriving som viser at vi ikke er helt der, men den innebærer også en god del usikkerhet. Når vi ser utviklingen i nye bilmodeller og folks villighet til å kjøpe nullutslippsbiler, så har jeg god tro på at vi er i stand til å nå det målet, sier Næsje.

– Men så vet vi også at Norge er et langstrakt land, med Finnmark og fjelloverganger. Tror du selv på at det bare vil selges nullutslippsbiler i 2025?

– Ja, jeg tror på det. Husk at nullutslippsbiler ikke bare trenger å være elbiler, det kan også være en konvensjonell bil som går på biodrivstoff. Det er også en nullutslippsbil. Så det kan være løsningen for den typen strekninger, mener Næsje.

Ifølge forsker Lasse Fridstrøm ved Transportøkonomisk institutt er det riktig å se på biler som går på biodrivstoff som nullutslippsbiler slik det fremkommer i klimaregnskapet.

Men biodrivstoffet gir likevel lokale utslipp når motoren er i gang. Derfor er det ikke riktig å anse selve bilen med forbrenningsmotor som en nullutlslippsbil, selv om den går på biodrivstoff. Og det er bileieren som avgjør hva som skal fylles på tanken.