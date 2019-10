Byrådet lover å rydde opp i overtidsbrudd i Oslo kommune

De siste ukene har NRK avslørt nærmere 100.000 brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune. Loven har blitt brutt ved at ansatte har jobbet mer enn det loven tillater.

Det er lovens maksgrenser for overtid innen ulike tidsperioder, samt kravet om nok hviletid mellom vakter, som er brutt.

Arbeidstilsynet åpnet forrige uke sak mot hele kommunen. De vil gå gjennom hvilke systemer som finnes for å fange opp brudd på loven.

Nå lover byrådet også en særskilt innsats for å rydde opp.

Lover innsats i plattformen

I den politiske plattformen som ble presentert tirsdag slår byrådet fast at de vil gå gjennom kommunens virksomheter «for å sikre at kommunen har gode nok systemer for oppfølging av arbeidstid.»

Videre skal de «følge særskilt opp arbeidstid» og andre forhold i dialogen mellom politisk ledelse og alle kommunens etater.

NRK har spurt byrådsleder Raymond Johansen om dette gjøres som en konsekvens av de siste ukers avsløringer.

– Nei, men avsløringene av brudd på arbeidsmiljøloven er alvorlige. Jeg har igangsatt en undersøkelse gjennom internrevisjonen på dette. Det er en viktig sak som vi skal følge opp. Arbeidsmiljøloven er viktig, svarer han.

– Det er ikke til å tro

Eirik Lae Solberg, Høyres gruppeleder i bystyret, er sjokkert over omfanget av lovbrudd som har kommet til overflaten de siste ukene.

SJOKKERT: – Dette er nå det største og mest omfattende bruddet på arbeidsmiljøloven i nyere norsk historie så vidt jeg kan se, sier Eirik Lae Solberg, Høyres gruppeleder i bystyret. Foto: Nadir Alam / NRK

– Dette er nå det største og mest omfattende bruddet på arbeidsmiljøloven i nyere norsk historie så vidt jeg kan se. Dette er svært alvorlig for byrådet, sier han.

– Hvordan reagerer du på at dette har skjedd delvis under et Arbeiderpart-ledet byråd?

– Det er ikke til å tro. Det viser at det har vært en elendig styring av etatene i Oslo kommune. Og det er jo en fallitterklæring at byrådet i sin egen byrådserklæring slår fast at de skal begynne å følge norsk lov.

– Har du tillit til at byrådet nå klarer å rydde opp?

– Nå må bystyret gå grundig gjennom det som har skjedd. Byrådet har hatt en svært dårlig styring av etatene og gitt mangelfull informasjon til bystyret. Jeg håper de klarer å rydde opp, men føler meg ikke trygg på det.

Lovbrudd i 11 etater

Oslo kommune er en av landets største arbeidsgivere, med over 53.000 ansatte. NRK har de siste par ukene avdekket lovbrudd i hele 11 etater i Oslo kommune.

Sistemann ut var Velferdsetaten med 6852 lovbrudd fra 2016 til og med september 2019.

Dermed er antall dokumenterte overtidsbrudd de siste årene nå totalt 99.169.

Sykehjemsetaten står for brorparten av de registrerte bruddene med 65.694 brudd i tidsperioden 2013-2019. I denne perioden har både Høyre og Arbeiderpartiet leder byrådet i Oslo.

ANSVARLIG: Tone Tellevik-Dahl (Ap) er byråd for eldre, helse og arbeid. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Samtidig har Sykehjemsetaten opplyst til NRK at deres datasystem registrerer flere lovbrudd enn det faktisk er, fordi systemet mangler avtalene som er inngått med fagforeningene.

Helseetaten har registrert nest flest brudd med 9748 tilfeller.

Helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) er ansvarlig for etatene som står for 80 prosent av bruddene som er avdekket.

Miljøbyråd Lan Marie Bergs (MDG) etater har rapportert om 15.000 brudd.