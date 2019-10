Nesten 100.000 brudd på arbeidsmiljøloven avdekket

Velferdsetaten i Oslo kommune har totalt 6852 brudd på Arbeidsmiljøloven fra 2016 til og med september 2019.

Det viser tall som NRK har fått innsyn i.

– Dette er for høye tall. Nå er det viktig for oss å gå inn i systemene våre å se hva slags type brudd det er snakk om, sier direktør i Velferdsetaten, Guri Bergo, til NRK.

Hun er ikke fornøyd med at hennes etat nå føyer seg inn i rekkene av andre etater i Oslo kommune som har mange brudd på arbeidsmiljøloven.

Nærmer seg 100.000 lovbrudd

Velferdsetaten jobber blant annet med tiltak for rusmisbrukere, boliger for grupper med særlige behov og med å skape et trygt miljø i Oslo sentrum.

– Vi tar disse bruddene på alvor. Vi går nå gjennom alle rutinene våre. Vi skal sørge for at alle forstår hva som er gjeldende regelverk, sier Bergo.

Hun har nå kalt inn alle lederne i etaten til en samling for å følge dette opp.

Med de siste tallene fra Velferdsetaten, er antall dokumenterte overtidsbrudd i Oslo kommune de siste årene nå totalt 99.169.

LOVBRUDD: Tall NRK har fått viser at bruddene på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune nå nærmer seg 100.000 de siste årene. Foto: Terje Bendiksby

Arbeidstilsynet skal granske hele kommunen

Fredag varslet Arbeidstilsynet at de vil gjennomføre tilsyn med hele Oslo kommune .

Det skjer etter at NRK avslørte mer enn 15. 000 brudd på arbeidsmiljøloven i byråd Lan Marie Bergs (MDG) etater.

Men Bergs etater er imidlertid ikke de eneste der det har florert med brudd på regelverket.

Fredag fikk NRK innsyn i registrerte brudd på arbeidsmiljøloven i Helseetaten, Renovasjonsetaten (REN) og Plan- og bygningsetaten i Oslo.

Her er det registrert tilsammen 11.015 brudd på loven de siste årene.

Fredag ble det også kjent at Sykehjemsetaten i Oslo kommune har mer enn 65.000 brudd siden 2013. Etaten er landets største arbeidsgiver for sykehjemsansatte.

Det er kravene om arbeidstid, overtid og hviletid som er brutt.

For mange ekstravakter

Velferdsetaten er en fagetat i Oslo kommune med 1300 ansatte.

De samarbeider med bydelene, spesialisthelsetjenesten, brukerorganisasjoner og andre ideelle organisasjoner.

De siste tre årene har altså etaten brutt arbeidsmiljøloven 6852 ganger.

– Vi tror bruddene på arbeidsmiljøloven stort sett dreier seg om ekstravakter. Trolig dreier det seg mest om at ansatte har jobbet for mye eller for mange søndager på rad, sier etatsdirektør Bergo til NRK.

Oslo kommune er en av landets største arbeidsgivere, med over 53.000 ansatte. De siste fire årene har kommunen vært styrt av et rødgrønt byråd.